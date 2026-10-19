به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله خانی قائم مقام معاون راهبردی و امور مجلس رئیس‌جمهور از برگزاری رویداد «استقلال ملی در مکتب حکمرانی امام مجاهد شهید» در جهت بازخوانی سیره نظری و عملی شهید ایران خبر داد و گفت: این رویداد در معاونت راهبردی رئیس‌جمهور با حضور کارگزاران نظام سیاسی، اندیشمندان و پژوهشگران برگزار می‌شود.

خانی افزود: اهمیت این رویداد علمی و راهبردی از آن جهت است که اندیشه و سیره ایشان، نظریه‌ای پیوندیافته با عرصه عمل، هدایت امت و مقابله با نظام سلطه است. منظومه فکری و سیره عملی امام مجاهد شهید، دارای ابعاد و اضلاع گوناگونی است که نگاهی بسیط و صرفاً کلی‌نگر هرگز نمی‌تواند ژرفا و گستره آن را بازتاب دهد.

وی تاکید کرد: در منظومه فکری و سیاسی مجاهد شهید حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای(ره)، مفهوم «استقلال و آزادی» به عنوان دو بال پویایی جمهوری اسلامی و از برجسته‌ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی مطرح است. ایشان استقلال را در پیوند تنگاتنگ با مفاهیمی چون «آزادی اقدام»، «آزادی تصمیم» و «آزادی تشخیص» تعریف می‌کنند.

شایان ذکر است، بنابر اعلام روابط عمومی معاونت راهبردی رئیس‌جمهور، اجلاسیه «استقلال ملی در مکتب حکمرانی امام مجاهد شهید» به مناسبت فرا رسیدن ۱۳ آبان، مصادف با فتح لانه جاسوسی آمریکا در ایران و روز ملّی مبارزه با استکبار جهانی ذیل رویداد «مکتب حکمرانی امام مجاهد شهید؛ تبیین سیره عملی و نظری حکمرانی معظم له درباره استقلال ملی» در محل مرکز بررسی‌های استراتژیک برگزار خواهد شد.