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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۷

۵۵ امدادگر در رقابت‌های تخصصی هلال‌احمر خراسان شمالی به میدان رفتند

۵۵ امدادگر در رقابت‌های تخصصی هلال‌احمر خراسان شمالی به میدان رفتند

بجنورد- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی گفت: ۵۵ امدادگر خواهر هلال‌احمر خراسان شمالی در رقابت‌های تخصصی امداد و نجات، مهارت و آمادگی عملیاتی خود را در سناریوهای بحران محک زدند.

حسین رستمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ، با تأکید بر اهمیت آمادگی نیروهای امدادی برای حضور مؤثر در حوادث و سوانح، ارتقای مهارت‌های تخصصی، تقویت توان عملیاتی و ارزیابی عملکرد امدادگران را از اهداف برگزاری این رقابت‌های امدادی عنوان کرد.

وی افزود: در نخستین روز این مسابقات، ۲۷ مهرماه، ۵۵ امدادگر خواهر در قالب ۱۱ تیم پنج‌نفره از شعب استان، مهارت‌های خود را در محورهای پیش‌بیمارستانی، جست جو ونجات در آوار، اسکان اضطراری، جستجو ونجات در جاده‌ و جستجو ونجات در کوهستان و ارتفاع و در قالب سناریوهای شبیه‌سازی‌شده بحران به رقابت می‌گذارند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی گفت: رقابت‌های بخش برادران نیز فردا، ۲۸ مهرماه، برگزار خواهد شد و تیم‌های برتر پس از ارزیابی داوران معرفی می‌شوند تا زمینه حضور نیروهای منتخب در مسابقات کشوری فراهم شود.

وی افزود: این رقابت‌ها در راستای توسعه توانمندی‌های تخصصی امدادگران، ارتقای کیفیت عملیات امدادرسانی و افزایش آمادگی نیروهای عملیاتی جمعیت هلال‌احمر برای پاسخگویی به حوادث و سوانح برگزار می‌شود.

کد مطلب 6982979

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