سرمست خواستار رسیدگی به اتفاقات دیدار تراکتور و ملوان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز دوشنبه در دیدار با احمد دنیا مالی ضمن اعلام اعتراض به رفتارهای توهین‌آمیز رخ‌داده، خواستار بررسی دقیق و بی‌طرفانه تمامی ابعاد اتفاقات، رسیدگی به وضعیت مسابقه بر اساس مقررات و برخورد قانونی و بازدارنده با تخلفات احرازشده شد.

استاندار آذربایجان شرقی تأکید کرد: «انتظار مردم آذربایجان و هواداران تراکتور، رسیدگی عادلانه و مؤثر است. حفظ حرمت هواداران، صیانت از حقوق قانونی باشگاه و جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی باید با جدیت در دستور کار مراجع مسئول قرار گیرد و نتیجه بررسی‌ها نیز به‌صورت شفاف اعلام شود.»

وی همچنین بر ضرورت پاسداشت اخلاق ورزشی، احترام متقابل و حفظ همبستگی ملی تأکید کرد و خواستار اتخاذ تدابیر مؤثر برای پیشگیری از رفتارهای تنش‌آفرین در ورزشگاه‌ها شد.

در این نشست، احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، نیز بر ضرورت برخورد قانونی با رفتارهای توهین‌آمیز تأکید کرد و قول مساعد داد موضوع را از طریق مراجع ذی‌صلاح تا حصول نتیجه پیگیری کند.

در پایان دیدار، استاندار آذربایجان شرقی مطالبات مربوط به رفع نواقص ورزشگاه یادگار امام (ره)، تکمیل استخر قهرمانی این مجموعه و تسریع در تکمیل ورزشگاه‌های بناب، میانه، مراغه و مرند را مطرح کرد و وزیر ورزش نیز بر پیگیری و تسریع در اجرای این پروژه‌ها تأکید کرد.