به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زارعی کوشا، شهردار جدید منطقهٔ ۲۰ تهران، می‌گوید، مدیریت شهری قصد دارد پروژه‌های فرهنگی «جامع» تعریف کند تا ظرفیت‌های شهر ری بیش از گذشته به کشور و جهان معرفی شود.

او جزئیاتی دربارهٔ ماهیت این پروژه‌ها، زمان اجرا یا بودجهٔ آن‌ها ارائه نکرد.

زارعی کوشا این سخنان را روز دوشنبه در مراسم معارفهٔ خود به‌عنوان شهردار منطقهٔ ۲۰ بیان کرد.

او این مسئولیت را فرصتی مغتنم برای خدمت به مردم خواند و گفت، امیدوار است با همکاری همکاران و نهادهای محلی کارنامه‌ای ماندگار از خود به جا بگذارد.

به گفتهٔ شهردار منطقه 20 تهران، ظرفیت‌های مدیریت شهری و نهادهای مردمی و رسمی شهرستان ری گسترده است و می‌توان با همکاری آن‌ها اقدامات پیشین را ادامه داد.

او مدیریت شهری را مجموعه‌ای یکپارچه توصیف کرد، که باید در کنار دیگر نهادها و به‌صورت موازی مسئولیت‌هایش را پیش ببرد.

زارعی کوشا همچنین گفت: پیگیری پروژه‌های شهرستان ادامه خواهد یافت و تعامل موجود با نهادهای محلی را حفظ و تقویت می‌کند.

او نام پروژه‌های در دست اجرا را مشخص نکرد.

شهردار منطقهٔ ۲۰ تهران در پایان، از رسانه‌ها خواست در این مسیر با مدیریت شهری همراهی کنند و آن‌ها را مشاوران امین خود خواند.

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم با حضور لطف الله فروزنده معاون شهردار تهران و مدیران شهری برگزار شد.