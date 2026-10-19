به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک پست، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» بار دیگر مدعی شد: مهاجران فرانسه را تصرف کرده‌اند. آنها باید سریع مرزها را ببندند.

این اظهارات پس از یک آخر هفته پرتنش در فرانسه مطرح شد که به بازداشت دست‌کم ۲۴۰۰ نفر انجامید و چندین شهر بزرگ این کشور شاهد درگیری میان معترضان و پلیس و غارت فروشگاه‌ها بودند.

اعتراضات ابتدا در واکنش به وضعیت نظام آموزشی و افزایش هزینه‌های زندگی شکل گرفت، اما در جریان ناآرامی‌ها، فروشگاه‌های لوکس و دیگر کسب‌وکارها در شهرهایی از جمله پاریس، مارسی، لیون و لیل هدف غارت قرار گرفتند.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین با انتقاد از شبکه فاکس‌نیوز، پوشش رسانه‌ای این شبکه از رقبای دموکرات را بیش از حد دانست و از هوادارانش خواست گردهمایی انتخاباتی او در کانزاس را از شبکه دیگری دنبال کنند.

او در پیام دیگری در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که فاکس‌نیوز بیش از هر زمان دیگری در تاریخ خود از دموکرات‌ها دفاع می‌کند و به دیدگاه‌های آنان تریبون می‌دهد. ترامپ رویکرد این شبکه را «مضحک» خواند و مدعی شد که فاکس‌نیوز بیش از حد تلاش می‌کند از نظر سیاسی درست عمل کند.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین از هوادارانش خواست به‌جای فاکس‌نیوز، گردهمایی انتخاباتی او در ایالت کانزاس را از طریق شبکه «رایت ساید برودکستینگ» دنبال کنند.

این انتقاد در ادامه اختلافات پیشین ترامپ با فاکس‌نیوز مطرح شده است؛ شبکه‌ای که به‌طور سنتی به دیدگاه‌های محافظه‌کارانه نزدیک بوده و از برنامه‌های ترامپ حمایت کرده، اما گاهی نیز با انتقاد علنی او روبه‌رو شده است.