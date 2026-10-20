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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۹

ناپایداری‌های جوی در هرمزگان از بعدازظهر امروز آغاز می‌شود

ناپایداری‌های جوی در هرمزگان از بعدازظهر امروز آغاز می‌شود

بندرعباس - کارشناس هواشناسی هرمزگان گفت: رشد ابر، رگبار باران، رعدوبرق و تگرگ، به ویژه در ارتفاعات و مناطق مرکزی و غربی استان از بعدازظهر امروز پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه‌نژاد با تشریح وضعیت جوی، دریایی و دمایی هرمزگان، اظهار کرد: امروز در ساعات بعدازظهر و اوایل شب به ویژه در ارتفاعات بشاگرد و حاجی‌آباد و برخی نقاط مرکزی و غربی استان رشد ابر، رگبار باران، رعدوبرق، تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در برخی مناطق با تقویت بارش‌های نقطه‌ای احتمال وقوع رگبارهای نسبتاً شدید، سیلابی شدن مسیل‌ها، افزایش سرعت باد، بروز گردوخاک و کاهش کیفیت هوا وجود دارد.

کارشناس هواشناسی هرمزگان با تأکید بر رعایت نکات ایمنی، توصیه کرد: شهروندان از صعود به ارتفاعات و قرار گرفتن در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری کنند و در ترددهای عصرگاهی احتیاط لازم را داشته باشند.

حمزه‌نژاد درباره وضعیت دریا نیز گفت: دریا به طور کلی کمی مواج خواهد بود، اما در ساعات بعدازظهر و اوایل شب با توجه به ناپایداری‌های جوی احتمال وقوع تندباد لحظه‌ای، گردوخاک و مواج شدن موقتی دریا در شمال تنگه هرمز وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: لازم است تمهیدات ایمنی در بنادر مرکزی استان در نظر گرفته شود و تردد شناورها، به ویژه شناورهای سبک، صیادی و تفریحی با احتیاط انجام شود.

کارشناس هواشناسی هرمزگان در پایان از افزایش نسبی دمای بیشینه استان از فردا تا پایان هفته خبر داد.

کد مطلب 6982986

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