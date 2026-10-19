فرماندار اهر تشریح کرد؛ چرا تنه چنار کهنسال زگلیک فروخته شد؟

علیرضا خاکپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تشریح ماجرای فروش تنه چنار کهنسال روستای زگلیک اظهار کرد: این درخت که در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده بود، سال ۱۴۰۰ دچار آتش‌سوزی شد و پس از آن، تنه درخت آسیب دید و در محل باقی ماند.

وی با اشاره به وضعیت تنه درخت پس از حادثه افزود: بقایای چنار پس از آتش‌سوزی برای چندین سال در محل رها شده بود و در این مدت، مراقبت و نگهداری مشخصی از آن صورت نگرفت.

فرماندار اهر ادامه داد: قرار گرفتن تنه درخت در معرض عوامل طبیعی از جمله تابش آفتاب، بارندگی و برف، به‌مرور موجب فرسودگی و پوسیدگی آن شد و بقایای درخت که زمانی از عناصر شاخص طبیعی روستا به شمار می‌رفت، در شرایط نامناسبی قرار گرفت.

خاکپور با اشاره به تصمیم دهیاری و شورای روستای زگلیک برای فروش تنه درخت گفت: با توجه به باقی‌ماندن تنه درخت در محل و وضعیت آن پس از گذشت چند سال، دهیاری و شورای روستا تصمیم گرفتند آن را به فروش برسانند.

وی بیان کرد: تنه چنار به مبلغ ۴۰ میلیون تومان فروخته شد و قرار بود درآمد حاصل از این واگذاری برای تأمین هزینه احداث سرویس بهداشتی عمومی در روستا اختصاص یابد.

فرماندار اهر با اشاره به ورود دستگاه‌های مسئول هنگام انتقال تنه درخت اظهار کرد: زمانی که قرار بود بقایای چنار با استفاده از لودر از محل خارج شود، عوامل انتظامی و دادستانی در موضوع ورود کردند و روند انتقال با مداخله دستگاه‌های مربوط همراه شد.

خاکپور افزود: در پی این اتفاق، موضوع نگهداری و تعیین تکلیف بقایای درخت مورد توجه قرار گرفت و تنه چنار اکنون در اختیار مجموعه میراث‌فرهنگی قرار دارد.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به آثار طبیعی ثبت‌شده گفت: ثبت ملی یک اثر، اهمیت تاریخی و طبیعی آن را نشان می‌دهد و حفاظت از چنین آثاری باید به‌گونه‌ای باشد که پس از بروز حوادث نیز برای نگهداری و تعیین تکلیف بقایای آن‌ها برنامه مشخصی وجود داشته باشد.

چنار کهنسال روستای زگلیک شهرستان اهر از جمله آثار طبیعی ثبت‌شده آذربایجان‌شرقی است که پس از آتش‌سوزی سال ۱۴۰۰، تنه آن برای چند سال در محل باقی ماند. ماجرای فروش این بقایا و ورود دستگاه‌های مسئول هنگام انتقال آن، بار دیگر ضرورت تعیین مسئولیت نگهداری از آثار طبیعی ثبت ملی و پیش‌بینی سازوکار روشن برای حفاظت از آن‌ها را مطرح کرده است.