رضایت ۸۷ درصدی شهروندان از طرح «تورم صفر» تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا غلامزاده، رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران در گفت‌وگو با شبکه خبر با اشاره به اجرای طرح عرضه کالاهای اساسی با قیمت ثابت در تهران با هدف حفظ قدرت خرید شهروندان، اظهار کرد: حدود سه هفته از آغاز اجرای طرح «تورم صفر» می‌گذرد و در حال حاضر ۱۲ قلم کالا مشمول تثبیت قیمت در میادین میوه و تره‌بار و تعدادی از فروشگاه‌های شهروند شهرداری تهران شده‌اند. همچنین امکان خرید این کالاها از طریق سامانه شهرزاد برای شهروندان فراهم است.

وی با اشاره به اینکه اجرای این طرح همچنان در مراحل ابتدایی قرار دارد، افزود: ایجاد و تثبیت سازوکارهای اجرایی و فراهم کردن شرایط برای تسهیل استفاده شهروندان از این طرح، به زمان نیاز دارد؛ ازاین‌رو، در حال حاضر نمی‌توان آمار تجمیعی دقیقی از تعداد سرپرستان خانوار و شهروندانی که از این طرح خرید کرده‌اند، ارائه کرد.

غلامزاده ادامه داد: داده‌های موجود نشان می‌دهد که استقبال نسبتاً خوبی از این طرح شکل گرفته و شهروندان متناسب با نیاز خود از آن استفاده کرده‌اند. برخی شهروندان به دلیل نداشتن نیاز به تعدادی از کالاهای عرضه‌شده، آن‌ها را خریداری نکرده‌اند و در مقابل، شهروندانی که به کالاهای عرضه‌شده نیاز داشته‌اند، از این فرصت برای خرید استفاده کرده‌اند.

رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران با بیان اینکه بخش عمده خریدهای انجام‌شده در این طرح به‌صورت برخط و از طریق سامانه شهرزاد بوده است، گفت: از خرید آنلاین استقبال می‌کنیم؛ چراکه این روش، علاوه بر سهولت بیشتر برای شهروندان، به پیشگیری از ترافیک نیز کمک می‌کند.

وی با اشاره به نتایج نظرسنجی‌های انجام‌شده از بخشی از خریداران در مدت اجرای طرح تصریح کرد: نتایج این نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد حدود ۸۷ درصد از مخاطبان از کیفیت کالاها و نحوه ارائه خدمات رضایت کامل داشته‌اند. همچنین تقریباً ۹۰ درصد از افرادی که در نظرسنجی شرکت کرده‌اند، خرید خود را به‌صورت آنلاین و برخط انجام داده‌اند.

غلامزاده خاطرنشان کرد: در مجموع، میزان رضایت شهروندان از اجرای این طرح، کالاهای مشمول آن و کیفیت کالاهای عرضه‌شده مطلوب بوده است و تلاش می‌کنیم با رفع موانع احتمالی، شرایط مناسبی برای بهره‌مندی هرچه بیشتر شهروندان فراهم کنیم.

وی با تأکید بر توسعه دامنه اجرای طرح در تهران اظهار کرد: تلاش بر این است که تعداد میادینی که این طرح را اجرا می‌کنند، افزایش یابد. از سه هفته پیش تاکنون نیز تعداد مراکز ارائه‌دهنده این طرح افزایش پیدا کرده است و در حوزه فروشگاه‌های شهروند نیز تعداد شعب عرضه‌کننده کالاهای مشمول طرح افزایش خواهد یافت.

رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران با اشاره به تلاش برای بهبود سازوکارهای اجرایی افزود: تمام تلاش ما این است که میادین میوه و تره‌بار، فروشگاه‌های شهروند و سامانه‌های مربوطه به بهترین نحو و بدون اختلال و ضعف در خدمت شهروندان باشند تا امکان استفاده آسان و مناسب از این طرح برای آنان فراهم شود.

غلامزاده در پایان با اشاره به برنامه افزایش اقلام مشمول طرح گفت: برنامه‌ریزی‌های لازم برای افزایش تعداد کالاهای مشمول این طرح از ۱۲ قلم به ۱۵ قلم انجام شده است و قرار است از ماه آینده، سه قلم کالای دیگر به اقلام قبلی اضافه شود.