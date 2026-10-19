به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی بعدازظهر دوشنبه در دیدار با مدیرکل و کارکنان اداره‌کل ورزش و جوانان کردستان به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش، بر لزوم حمایت از ورزشکاران مستعد و تقویت امکانات ورزشی استان تأکید کرد.

وی با اشاره به توانمندی‌های جوانان کردستانی اظهار کرد: شناسایی استعدادها و فراهم‌کردن زمینه رشد و پیشرفت ورزشکاران، نیازمند توجه جدی مسئولان و برنامه‌ریزی هدفمند در حوزه ورزش است.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با تأکید بر ضرورت نگهداری از اماکن ورزشی افزود: توسعه زیرساخت‌ها باید در کنار رسیدگی مستمر به سالن‌ها و استادیوم‌ها دنبال شود و مناطق روستایی و حاشیه شهرها نیز از امکانات مناسب ورزشی برخوردار باشند.

پورذهبی با بیان اینکه گسترش فرصت‌های ورزشی می‌تواند زمینه حضور بیشتر نوجوانان و جوانان در فعالیت‌های سالم اجتماعی را فراهم کند، بر استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی برای تقویت امکانات و پشتیبانی از برنامه‌های ورزشی استان تأکید کرد.

وی همچنین حمایت از قهرمانان و ورزشکاران مستعد را زمینه‌ساز تداوم افتخارآفرینی کردستان در عرصه‌های ملی و بین‌المللی دانست و گفت: توجه به ورزش، علاوه بر پرورش استعدادها، در افزایش نشاط اجتماعی نیز نقش مؤثری دارد.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های مدیرکل و کارکنان ورزش و جوانان استان، آمادگی خود را برای حمایت از برنامه‌های توسعه ورزش کردستان اعلام کرد.