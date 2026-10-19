به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر عطاپور وزیری، ظهر دوشنبه ۲۷ مهرماه در نخستین جلسه شورای راهبری تیم فوتبال زنان خاتون بم، بر ضرورت فراهم‌کردن امکانات لازم برای تمرین و برگزاری مسابقات این تیم تأکید کرد و گفت: ورزشگاه باهنر کرمان برای میزبانی مسابقات و ورزشگاه شهید رئیسی برای تمرین تیم آماده شود، همچنین پیشنهادهایی برای اسکان بازیکنان مطرح شده است.

وی با اشاره به اهمیت حمایت هواداران و حضور تماشاگران در مسابقات افزود: باید از ظرفیت میزبانی برای افزایش روحیه بازیکنان استفاده کرد و حضور روان‌شناس در کنار تیم نیز می‌تواند مؤثر باشد.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی رسانه‌ها تصریح کرد: باید انسجام مناسبی در حوزه مطبوعات و رسانه ایجاد شود تا جامعه خبری استان از نماینده فوتبال زنان ایران حمایت کند.

عطاپوروزیری، خاطرنشان کرد: ورود مسئولان استان به مسائل ورزشی با هدف تسهیل امور و فراهم‌کردن شرایط لازم برای فعالیت تیم است و در امور تخصصی فوتبال دخالت نخواهیم کرد.

همچنین میلاد مقیمی‌زاده، سرپرست اداره‌کل روابط عمومی استانداری کرمان، با تأکید بر نقش رسانه‌ها در حمایت از خاتون بم گفت: باید از ظرفیت رسانه‌های خارج از استان نیز استفاده کنیم و رسانه‌های داخلی استان هم در این مسیر به حمایت از تیم خواهند پرداخت.

در ادامه، مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان کرمان، از تشکیل شورای راهبردی فوتبال زنان با هدف تقویت و حمایت حرفه‌ای از تیم خاتون بم خبر داد.

مجید سعیدی، با اشاره به جایگاه آسیایی خاتون بم به‌عنوان نماینده فوتبال زنان ایران، از آماده‌سازی مقدمات اعزام این تیم به مرحله دوم رقابت‌های جام باشگاه‌های آسیا در میانمار خبر داد و گفت: این تیم با وجود مصدومیت چند بازیکن کلیدی، برای ادامه رقابت‌ها آماده می‌شود.

وی همچنین نامناسب‌بودن زمین چمن بم و تأثیر آن بر آسیب‌دیدگی بازیکنان را از چالش‌های موجود دانست و بر ضرورت حمایت همه‌جانبه، برنامه‌ریزی بلندمدت، تقویت زیرساخت‌های ورزشی و حفظ جایگاه آسیایی خاتون بم تأکید کرد.