به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر ورمقانی بعدازظهر دوشنبه در هشتمین جلسه ستاد انتخابات استان کردستان، با اشاره به برگزاری تمام‌الکترونیکی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اظهار کرد: اجرای دقیق این فرآیند نیازمند هماهنگی مستمر میان کمیته‌های تخصصی و آمادگی نیروهای اجرایی در تمام مراحل انتخابات است.

وی با اشاره به مسئولیت کمیته‌های آموزش و فناوری اطلاعات افزود: آموزش کاربران دستگاه‌های احراز هویت و اخذ رأی باید با جدیت دنبال شود و در مراحل بعدی نیز فرمانداران و بخشداران برای اجرای صحیح فرآیند انتخابات آموزش‌های لازم را دریافت کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان، آگاهی مردم از شیوه رأی‌گیری الکترونیکی را نیز ضروری دانست و بیان کرد: اطلاع‌رسانی و آموزش عمومی باید از طریق ظرفیت‌های صداوسیما و فضای مجازی گسترش یابد تا شهروندان پیش از برگزاری انتخابات با مراحل و نحوه مشارکت در این فرآیند آشنا شوند.

ورمقانی با اشاره به جایگاه فناوری اطلاعات در انتخابات عنوان کرد: هرچند فعالیت همه کمیته‌های ستاد انتخابات اهمیت دارد، اما عملکرد کمیته فناوری اطلاعات در پیشبرد صحیح فرآیند رأی‌گیری نقشی اساسی دارد و هرگونه اختلال در این حوزه می‌تواند بر نتیجه تلاش سایر بخش‌ها اثر بگذارد.

وی در ادامه، تأمین امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز انتخابات را از دیگر ضرورت‌های پیش‌رو برشمرد و گفت: مطابق ماده ۹۰ قانون انتخابات، دستگاه‌های اجرایی باید با در نظر گرفتن محدودیت‌های موجود، امکانات اداری و نیروی انسانی خود را برای برگزاری انتخابات در اختیار ستاد قرار دهند. همچنین ظرفیت شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز می‌تواند در این مسیر مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس ستاد انتخابات کردستان با تأکید بر ضرورت صیانت از سلامت فرآیند رأی‌گیری خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی‌ها باید بر تأمین امنیت انتخابات، آموزش مستمر عوامل اجرایی و فراهم‌کردن زمینه مشارکت گسترده مردم متمرکز باشد تا انتخابات با کیفیت مطلوب برگزار شود.

ورمقانی همچنین درباره اخبار منتشرشده پیرامون زمان برگزاری انتخابات تصریح کرد: گمانه‌زنی‌ها درباره تاریخ انتخابات ملاک رسمی نیست و اعلام زمان برگزاری آن بر عهده وزارت کشور است که با اجازه شورای عالی امنیت ملی در این زمینه اطلاع‌رسانی می‌کند.

بر اساس اعلام ستاد انتخابات کردستان، برای اخذ آرای شهروندان در شهرها و روستاهای استان، یک‌هزار و ۲۵۰ شعبه پیش‌بینی شده است.

همچنین رأی‌دهندگان می‌توانند با ارائه یکی از مدارک هویتی اعلام‌شده، شامل شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت، گواهینامه یا گذرنامه، در انتخابات شرکت کنند.