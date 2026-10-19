به گزارش خبرنگار مهر، بازارهای سهام آسیا در معاملات روز دوشنبه عمدتاً با کاهش شاخص‌ها مواجه شدند؛ زیرا نگرانی سرمایه‌گذاران از هزینه‌های سنگین توسعه هوش مصنوعی، افزایش هزینه تأمین مالی و احتمال ناکافی‌بودن درآمدهای آینده برای جبران سرمایه‌گذاری‌های عظیم، بر فضای بازار سایه انداخت.

گزارش رویترز نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران در آغاز هفته‌ای پرتراکم از انتشار گزارش‌های مالی شرکت‌های بزرگ، در حال ارزیابی دوباره چشم‌انداز سودآوری شرکت‌های فناوری هستند. مسئله اصلی این است که آیا شرکت‌هایی که میلیاردها دلار برای ساخت مراکز داده، خرید تراشه و توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی هزینه می‌کنند، می‌توانند درآمدی متناسب با این سرمایه‌گذاری‌ها ایجاد کنند یا خیر.

عملکرد متفاوت بازارهای آسیایی

در معاملات روز دوشنبه، شاخص نیکی ژاپن حدود ۰.۷ درصد افت کرد؛ این شاخص در هفته قبل نیز ۵.۴ درصد کاهش یافته بود. شاخص سهام تایوان ۱.۱ درصد پایین آمد، درحالی‌که بازار کره جنوبی پس از افت بیش از ۱۴ درصدی در هفته گذشته، حدود ۰.۶ درصد رشد کرد.

شاخص گسترده سهام آسیا و اقیانوسیه، بدون احتساب ژاپن، نیز ۰.۲ درصد کاهش یافت. در اندونزی، شاخص اصلی بازار سهام با افت شدید ۵ درصدی روبه‌رو شد؛ رخدادی که در کنار نگرانی‌های بازار، با اعلام شرکت ام‌اس‌سی‌آی درباره بررسی تغییر وضعیت اندونزی در طبقه‌بندی بازارهای سهام مرتبط بود.

در بازار چین، سهام شرکت‌های بزرگ حدود ۰.۱ درصد رشد کرد. داده‌های منتشرشده نشان می‌داد اقتصاد چین در سه‌ماهه سوم سال ۴.۵ درصد رشد کرده است؛ رقمی که اندکی بالاتر از پیش‌بینی‌ها بود. فروش خرده‌فروشی نیز ۱.۱ درصد افزایش یافت و رشد تولید صنعتی با نرخ ۵.۵ درصد مطابق انتظار بازار بود.

چرا هزینه‌های هوش مصنوعی بازار را نگران کرده است؟

سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی به منابع مالی قابل‌توجهی نیاز دارد. شرکت‌های بزرگ فناوری برای پاسخ به تقاضای محاسباتی، ناچارند ظرفیت مراکز داده، زیرساخت برق و تجهیزات پردازشی خود را توسعه دهند. این سرمایه‌گذاری‌ها ممکن است پیش از آنکه درآمد کافی ایجاد کنند، هزینه‌های استهلاک و تأمین مالی سنگینی بر شرکت‌ها تحمیل کنند.

از سوی دیگر، افزایش بازده اوراق قرضه دولتی و گسترش فاصله بازده اوراق شرکتی با اوراق کم‌ریسک، هزینه استقراض شرکت‌ها را افزایش می‌دهد. این شرایط می‌تواند تأمین مالی پروژه‌های بزرگ فناوری را دشوارتر کند و سرمایه‌گذاران را نسبت به ارزش‌گذاری بالای شرکت‌های مرتبط محتاط‌تر سازد.

بر اساس گزارش رویترز، پنج شرکت بزرگ ارائه‌دهنده خدمات و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در مجموع ممکن است هزینه سرمایه‌ای خود را در سال آینده به حدود ۱.۲ تریلیون دلار برسانند. این رقم، بزرگی رقابت در این حوزه را نشان می‌دهد؛ اما هم‌زمان پرسش‌هایی درباره بازده سرمایه‌گذاری و پایداری این روند ایجاد می‌کند.

گزارش‌های مالی؛ آزمون بعدی بازار

سرمایه‌گذاران در ادامه هفته منتظر انتشار نتایج مالی شرکت‌هایی از جمله متا، تسلا و چند شرکت فعال در صنعت نیمه‌رسانا بودند. این گزارش‌ها می‌توانند اطلاعات مهمی درباره درآمدهای حاصل از هوش مصنوعی، میزان سرمایه‌گذاری موردنیاز و چشم‌انداز سودآوری شرکت‌های بزرگ فناوری ارائه کنند.

برای بازارها، مسئله فقط رشد درآمد نیست؛ بلکه نسبت میان درآمد، هزینه سرمایه‌ای و جریان نقدی نیز اهمیت دارد. اگر درآمدهای حاصل از هوش مصنوعی نتوانند با سرعت کافی رشد کنند، شرکت‌ها ممکن است با فشار بر سودآوری و کاهش جذابیت سهام خود مواجه شوند. در مقابل، گزارش‌های مالی قوی و چشم‌انداز روشن‌تر بازده سرمایه‌گذاری می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را تقویت کند.

بازار در انتظار اثبات سودآوری هوش مصنوعی

تحولات بازارهای آسیایی در روز دوشنبه نشان می‌دهد که رشد فناوری به‌تنهایی برای حفظ اعتماد سرمایه‌گذاران کافی نیست. بازار اکنون بیش از گذشته به این توجه دارد که هزینه‌های توسعه هوش مصنوعی چه زمانی و با چه میزان بازدهی به درآمد تبدیل خواهند شد.

در همین حال، داده‌های اقتصادی چین و کاهش قیمت نفت نشان می‌دهند که عوامل کلان اقتصادی و تحولات ژئوپلیتیک همچنان می‌توانند جهت حرکت بازارها را تغییر دهند. به همین دلیل، عملکرد سهام در روزهای آینده احتمالاً به ترکیبی از گزارش‌های مالی شرکت‌ها، مسیر نرخ بهره، هزینه تأمین مالی و تحولات بازار انرژی وابسته خواهد بود.