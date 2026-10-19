به گزارش خبرنگار مهر، آیین رونمایی از تازه‌ترین آثار انتشارات ۲۷ بعثت، در سالن همایش‌های خلیج فارس باغ‌موزه دفاع مقدس برگزار شد. سردار حسن حسن‌زاده در آیین رونمایی از تازه‌ترین آثار انتشارات ۲۷ بعثت، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس، مدافعان حرم و امنیت، شهدای جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان، فرماندهان و دانشمندان شهید و مردم و دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب، بر ضرورت توسعه فعالیت‌های فرهنگی و ادبی در حوزه دفاع مقدس تأکید کرد.

وی همچنین با گرامیداشت یاد امام شهید و خانواده معظم ایشان، از پیشکسوتان، رزمندگان و مجاهدانی که از دوران دفاع مقدس در این مراسم حضور داشتند، قدردانی کرد.

فرمانده سپاه تهران بزرگ با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب بر ضرورت گسترش فعالیت‌های مرتبط با تولید آثار دفاع مقدس اظهار کرد: پس از آنکه ایشان در یکی از مناسبت‌های هفته دفاع مقدس بر ضرورت توسعه فعالیت‌ها و مکتوبات مرتبط با شهدا و دفاع مقدس تأکید کردند، انتشارات ۲۷ بعثت تصمیم گرفت فعالیت‌های خود را از نظر کمی و کیفی گسترش دهد.

حسن‌زاده با اشاره به پیشینه این انتشارات و نقش فرماندهان و پیشکسوتان دفاع مقدس در شکل‌گیری و توسعه آن افزود: انتشارات ۲۷ بعثت یادگار بزرگان و فرماندهانی همچون سردار کوثری و شهید همدانی و حاصل تلاش فرماندهان پیشین سپاه تهران و بسیاری از پیشکسوتان دفاع مقدس است.

وی ادامه داد: این مجموعه در سال‌های اخیر، تولید کتاب در حوزه‌های مختلف را توسعه داده و آثاری درباره زندگی‌نامه شهدا، خاطرات شفاهی رزمندگان، خاطرات همسران شهدا و کارنامه عملیاتی گردان‌ها و یگان‌های لشکر در دوران دفاع مقدس منتشر کرده است.

فرمانده سپاه تهران بزرگ با اشاره به توجه این انتشارات به گروه‌های سنی مختلف گفت: تولید کتاب‌های کودک و نوجوان از دیگر حوزه‌هایی است که نویسندگان و دست‌اندرکاران انتشارات ۲۷ بعثت در آن به موفقیت‌های خوبی دست یافته‌اند. همچنین در دو سال اخیر، رمان‌های خوب و جذابی در این مجموعه تولید شده که بازخوردهای مثبتی داشته و توانسته است بر مخاطبان اثر بگذارد.

کتاب‌های دفاع مقدس؛ پشتوانه فرهنگی مقاومت در جنگ‌های اخیر

حسن‌زاده با اشاره به ضرورت توسعه این فعالیت‌ها در پی حوادث و تحولات اخیر کشور بیان کرد: با توجه به جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان و اتفاقات متعددی که به‌ویژه در تهران رخ داده است، باید این فعالیت‌ها بیش از گذشته توسعه پیدا کند.

وی یکی از مهم‌ترین آثار انتشار کتاب‌های دفاع مقدس را انتقال فرهنگ و روحیه مقاومت، ایستادگی، ایثار، جهاد و شهادت دانست و گفت: اثرگذاری این اقدامات را در استمرار و امتداد فرهنگ مقاومت مشاهده کرده‌ایم؛ فرهنگی که در جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان نیز جلوه‌های برجسته‌ای از آن نمایان شد.

فرمانده سپاه تهران بزرگ افزود: کتاب‌هایی که خاطرات و زندگی‌نامه شهدا را روایت کرده‌اند، در سال‌های گذشته به منابعی برای آشنایی جوانان با این فرهنگ تبدیل شده‌اند. البته این اثرگذاری در کنار دیگر محصولات فرهنگی، از جمله فیلم‌ها و سریال‌ها، قابل بررسی است؛ اما نقش کتاب در این مسیر، به‌ویژه با توجه به تأکیدهای رهبر شهید انقلاب و دیگر بزرگان، اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با قدردانی از خانواده‌های شهدا، همسران شهدا، ایثارگران و نویسندگانی که در این حوزه قلم زده‌اند، اظهار کرد: این افراد توانسته‌اند فرهنگ و روحیه عظیم مقاومت، ایثار، جهاد و شهادت را نسل به نسل منتقل کنند.

حضور مردم، مهم‌ترین مؤلفه قدرت ملی

حسن‌زاده با اشاره به جلوه‌های مقاومت در جنگ‌های اخیر گفت: در جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان، شاهد رشادت، فداکاری و ایثارگری رزمندگان سپاه، ارتش و دیگر مجموعه‌های نیروهای مسلح بودیم؛ فداکاری‌هایی که از نظر برجستگی و اهمیت، دست‌کمی از روزهای دفاع مقدس نداشت.

وی با تأکید بر نقش مردم در پشتیبانی از نیروهای مسلح و نظام اسلامی افزود: ایستادگی مردم در تهران و دیگر نقاط کشور، یادآور رخدادهای دوران هشت سال دفاع مقدس است. مردم ایران بار دیگر نشان دادند که همچنان مهم‌ترین مؤلفه قدرت ملی کشور، حضور و پشتیبانی مردم از نیروهای مسلح، نظام اسلامی و انقلاب اسلامی است.

فرمانده سپاه تهران بزرگ با اشاره به حضور گسترده مردم در میدان‌ها و خیابان‌های کشور ادامه داد: حضور مؤثر و گسترده مردم در بیش از ۲۳۰ شهر کشور، ریشه در همین فرهنگ مقاومت و ایثار دارد؛ فرهنگی که بخش مهمی از آن از طریق تولید، چاپ و انتشار کتاب‌ها و روایت‌های مرتبط با شهدا و دفاع مقدس به نسل‌های بعد منتقل شده است.

حسن‌زاده در پایان با قدردانی از دست‌اندرکاران انتشارات ۲۷ بعثت، به‌ویژه جواد کلالاته عربی، مدیرعامل این مجموعه، گفت: از همه عزیزانی که در این مسیر تلاش کرده‌اند، از جمله سردار بابایی، از استادان برجسته ادبیات دفاع مقدس، سردار کوثری و فرماندهانی که همچنان از این عرصه حمایت می‌کنند، تشکر می‌کنم.

وی همچنین از نویسندگان و دیگر افرادی که در تولید و انتشار آثار دفاع مقدس نقش داشته‌اند، قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد که این فعالیت‌ها با حمایت پیشکسوتان و فعالان فرهنگی، بیش از گذشته گسترش پیدا کند.