رشیدیان برای توافقنامه حج به عربستان می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج، در جلسه شورای برنامه ریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت که امروز به ریاست حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت تشکیل شد.

علیرضا رشیدیان تصریح کرد: در این سفر تاکید خواهد شد برنامه های اجرایی و فرهنگی حج جمهوری اسلامی ایران همچون سال گذشته خواهد بود.

رئیس سازمان حج و زیارت همچنین با اشاره به اینکه تاکنون سامانه نُسک برای سه شرکت عربستانی جهت اخذ روادید و اعزام عمره گزاران ایرانی باز شده است، گفت: با صدور مجوزهای پروازی از سوی کشورمیزبان به مقصد فرودگاه مدینه، عملیات اجرایی عمره ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد.

رئیس سازمان حج و زیارت با تاکید بر بازمهندسی در حوزه عتبات افزود: این سازمان در حوزه های حج و عتبات بدنبال انتفاع نیست و تلاش می کند که خدمات شایسته ی به زائران ارائه دهد.

سرپرست حجاج ایرانی هم با اشاره به شرایط برگزاری حج پیش رو از رئیس سازمان حج و زیارت خواست تا از طریق مسئولین سیاسی دو کشور و دفتر نمایندگی این سازمان در عربستان و همچنین در سفر آتی به کشور میزبان موضوع تحقق برنامه های فرهنگی و اجرایی طبق حج گذشته و حقوق زائران ایرانی پیگیری و بر برگزاری آن تاکید شود.

این جلسه با گزارش سید علی مرعشی رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت ادامه یافت و وی با اشاره به اینکه تاکنون استطاعت جسمی بیش از ۵۷ هزار نفر برای اعزام به حج پیش رو تائید شده است، گفت: ۲۷۲ متقاضی نیز بعد از انجام معاینات و بررسی در کمیسیون های پزشکی رد شده اند.

به گفته مرعشی، حدود ده هزار نفر از متقاضیان حج ۱۴۰۶ هم که به این مرکز معرفی شده اند تاکنون برای انجام معاینات مراجعه نکرده اند.

در ادامه این جلسه، مرتضی آقایی معاون عتبات عالیات سازمان حج گزارشی از روند اعزام زائران به عراق در شش ماهه نخست امسال ارائه داد و با مقایسه آن با مدت مشابه درسال های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به تفکیک هر استان، عنوان کرد که روند اعزام ها کاهش داشته است.

آقایی به تمرکز اعزام ها در استان های تهران و قم در سه سال اخیر اشاره کرد و با ارائه آمار زائران مشرف شده به عتبات به تفکیک هر استان ، گفت: با وجود کاهش اعزام ها در پنج ماهه نخست امسال، روند در شهریور ماه بازگشت و افزایش تعداد زائر را نشان می دهد.

وی افزود: آمار اعزام زائران در مهر ماه تاکنون ۱۷ هزار و ۲۰۰ نفر اعلام شده و انتظار می رود تا پایان این ماه به ۱۸ هزار نفر برسد.

حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت نیز در پایان این جلسه، با توجه به گزارش ارائه شده درخصوص بخشنامه ساعات کاری درمهرماه از رئیس و معاونین مجموعه حج و زیارت خواست تا تدابیر لازم را برای پیگیری امور در حوزه‌های حج، عمره و عتبات و پاسخگویی به ارباب رجوع همانند گذشته فعال باشند.