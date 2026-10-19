پلیس ملارد تصویر متهم فراری پرونده قتل را منتشر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کیانوش نورمحمدی، بعد از ظهر دوشنبه در ملارد، از انتشار تصویر متهم فراری پرونده قتل با دستور مرجع قضائی خبر داد.

فرمانده انتظامی ملارد اظهار کرد که پس از وقوع یک فقره قتل، شناسایی و دستگیری متهم فراری با پیگیری کارآگاهان پلیس آگاهی این شهرستان در دستور کار قرار گرفته است.

نورمحمدی با معرفی متهم این پرونده اعلام کرد که آرمان باقری، فرزند محمد مراد، حدود ۲۸ سال دارد و اهل شهریار است.

وی افزود که با توجه به ادامه تحقیقات پلیسی و با هدف شناسایی و دستگیری متهم، تصویر وی با دستور مرجع قضائی منتشر شده است.

فرمانده انتظامی ملارد از شهروندانی که اطلاعاتی درباره محل اختفا یا مسیرهای تردد متهم دارند، خواست اطلاعات خود را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ در اختیار مأموران قرار دهند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.