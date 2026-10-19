مجتبی میهن پرست در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی نقشه‌های جوی امروز اظهار کرد: آسمان استان شاهد جو نسبتاً پایداری خواهد بود؛ در برخی ساعات انتظار افزایش سرعت باد به صورت موقتی به ویژه در نقاط مرزی وجود دارد که می‌تواند منجر به بروز گردوخاک محلی شود.

وی با اشاره به تغییرات جوی در روزهای آینده افزود: از روز سه‌شنبه تا اواخر هفته با عبور سامانه ناپایدار بارشی، احتمال رخداد رگبار، بارش باران و همچنین رعد و برق در سطح استان وجود دارد که نیازمند آمادگی دستگاه‌های خدمات‌رسان محسوب می‌شود.

این کارشناس هواشناسی درباره وضعیت دما تصریح کرد: از نظر دمایی از روز سه‌شنبه شاهد کاهش ۲ الی ۳ درجه‌ای دما در استان خواهیم بود و به طوری که طی اواخر هفته دمای استان به ویژه در نقاط شمالی در محدوده نرمال قرار خواهد گرفت.

هوشمند در پایان تاکید کرد: با توجه به احتمال ناپایداری جوی و وزش باد در روزهای پیش‌رو، از شهروندان می‌خواهیم ضمن رعایت نکات ایمنی، از تردد غیرضروری در ارتفاعات و مسیل‌ها خودداری کنند.