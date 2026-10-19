فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در نشست تخصصی معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده با مشاوران وزرا و دستگاه‌های اجرایی، اظهار کرد: در طول ۲۰۰ سال گذشته، جنگی نبوده که در آن سرزمینی از دست نداده باشیم؛ جنگ‌ها را بر ما تحمیل کردند تا سرزمینمان را بگیرند. نخستین جنگی که حتی به اندازه یک وجب از خاک کشور را از دست ندادیم، دفاع مقدس بود و این یکی از افتخارات ماست.

وی افزود: در ایستادگی فرقی ندارد که جنسیت آدم زن باشد یا مرد؛ ایستادگی در مسیر حفظ استقلال کشور به زن و مرد محدود نمی‌شود. مادران نیز به واسطه مادر بودن، در سختی‌ها وسعت قلب پیدا می‌کنند و روح انسان در دشواری‌ها بزرگ‌تر می‌شود.

مهاجرانی بیان کرد: صبر در کنار ایستادگی، حاصلش ظفر خواهد بود. امیدواریم خداوند به لطف و نظر خود، ملت ایران را از این بزنگاه دشوار نیز عبور دهد.

سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: دست و بازوی نیروهای نظامی کشور را می‌بوسیم و قدردان مردم هستیم که بیش از ۲۰۰ شب، میدان‌ها را پرشور نگه داشته‌اند و با عقلانیت و درایت در مسیر انسجام ملی گام برمی‌دارند.

وی گفت: دولت خدمتگزار وظیفه خود را انجام می‌دهد و بخش خصوصی و تولیدی نیز به ما کمک کرده‌اند تا از یک مربع تاب‌آور برخوردار باشیم.