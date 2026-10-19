محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر ۶ تصفیه‌خانه فاضلاب در شهرهای ایلام، ایوان، دهلران، دره‌شهر، سرابله و مهران فعال است. همچنین، طرح ارتقای تصفیه‌خانه فاضلاب شهر ایلام به پایان رسیده و به‌صورت آزمایشی وارد مدار بهره‌برداری شده است.

وی افزود: در شهر آبدانان، پیگیری‌های لازم برای تملک زمین موردنیاز احداث تصفیه‌خانه در حال انجام است و عملیات اجرایی تصفیه‌خانه فاضلاب شهر شباب نیز در مراحل پایانی قرار دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام با اشاره به ضرورت توسعه تصفیه‌خانه فاضلاب مهران گفت: با توجه به افزایش نیاز به تصفیه آب بازیافتی در ایام اربعین، مجوز توسعه این تصفیه‌خانه اخذ شده و با تأمین و تخصیص اعتبار، عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

محمدی اضافه کرد: مطالعات احداث تصفیه‌خانه فاضلاب در شهرستان‌های ملکشاهی و چوار نیز به پایان رسیده و اجرای این طرح‌ها منوط به تأمین اعتبار است.

وی ادامه داد: در حال حاضر، پیمانکاران در شهرهای ایلام و سرابله مشغول اجرای عملیات نصب و ترمیم انشعابات فاضلاب هستند.

وی افزود: در شهر ایوان نیز خط انتقال فاضلاب در محله پایین‌دست و خیابان ۲۲ بهمن به طول ۱.۵ کیلومتر، در دست اقدام برای واگذاری است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام ابراز امیدواری کرد با تکمیل طرح‌های در دست اجرا، شاخص برخورداری از خدمات فاضلاب در استان افزایش یابد و جمعیت بیشتری از این خدمات بهره‌مند شوند.