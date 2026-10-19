به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان تفت، حمیده خاوریان با اشاره به برنامه‌های عمرانی حوزه ورزش تفت اظهار کرد: احداث زمین چمن مصنوعی بزرگ شهرستان با همکاری شهرداری، فرمانداری و اداره‌کل ورزش و جوانان، اجرای کفپوش سه سالن ورزشی و تجهیز چهار زمین چمن مصنوعی روستایی به سیستم روشنایی از دیگر طرح‌های پیش‌بینی‌شده است.

وی توسعه امکانات ورزشی در مناطق روستایی و فراهم‌کردن فرصت‌های برابر برای جوانان را از اولویت‌های این اداره دانست و افزود: گسترش فعالیت هیئت‌های ورزشی، برگزاری مسابقات و جشنواره‌ها و تعامل با آموزش‌وپرورش برای شناسایی استعدادهای ورزشی و افزایش مشارکت جوانان دنبال می‌شود.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان تفت، کمبود زیرساخت‌های استاندارد، فرسودگی بخشی از امکانات و محدودیت منابع مالی را از چالش‌های ورزش شهرستان برشمرد و گفت: پیگیری اعتبارات دولتی، جذب خیران و تشویق سرمایه‌گذاری برای تأمین هزینه‌های نگهداری و تجهیز اماکن ورزشی در دستور کار قرار دارد.

خاوریان تأکید کرد: توسعه ورزش شهرستان تنها به ساخت اماکن جدید محدود نمی‌شود و نگهداری از زیرساخت‌ها، حمایت از ورزشکاران مستعد و گسترش مشارکت مردمی نیز برای ارتقای سلامت عمومی و نشاط اجتماعی ضروری است.