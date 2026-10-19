به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی رحمتی، مدیرعامل گروه رسانه‌ای مهر، در دیدار با «نارینه نازاریان»، مدیر خبرگزاری «آرمن‌پرس»، بر اهمیت تقویت شناخت متقابل مردم ایران و ارمنستان و گسترش همکاری‌های رسانه‌ای میان دو کشور تأکید کرد.

رحمتی با اشاره به نقش آرمن‌پرس در ارائه تصویری دقیق از ایران افزود: از سوی دیگر، برای ما نیز مهم است که به شناخت بهتر ارمنستان در میان ایرانیان کمک کنیم.

وی با بیان اینکه در سال ۲۰۲۵ حدود ۲۰۰ هزار گردشگر ایرانی به ارمنستان سفر کرده‌اند، گفت: ایرانیان در این کشور مورد استقبال قرار می‌گیرند و گروه رسانه‌ای مهر نیز آمادگی دارد ظرفیت‌ها و مسیر توسعه ارمنستان را به مخاطبان ایرانی معرفی کند.

مدیرعامل گروه رسانه‌ای مهر همچنین با اشاره به ضرورت برداشتن گام‌های تازه در روابط این دو مجموعه رسانه‌ای اظهار کرد: این همکاری‌ها می‌تواند در حوزه‌هایی همچون سینما، تولید فیلم‌های کوتاه و مستند و پوشش اخبار منطقه، به‌ویژه تحولات ایران و ارمنستان، گسترش یابد.

در ادامه این دیدار، نارینه نازاریان با تأکید بر اهمیت تفاهم‌نامه همکاری امضاشده میان دو مجموعه در سال ۲۰۲۴، این توافق را تعهدی مهم برای نزدیک‌تر کردن جوامع دو کشور دانست.

وی سفر هیئت گروه رسانه‌ای مهر را فرصتی برای تقویت این همکاری‌ها توصیف کرد و گفت: تعامل میان دو رسانه نباید به تبادل خبر و محتوا محدود شود، بلکه تبادل تجربه، یادگیری متقابل و مقابله با اطلاعات نادرست و دست‌کاری رسانه‌ای از طریق هم‌افزایی ظرفیت‌ها را نیز شامل می‌شود.

نازاریان همچنین بر ضرورت بررسی زمینه‌های همکاری نزدیک‌تر در تولید محتوای چندرسانه‌ای و بهره‌گیری از تحولات دیجیتال تأکید کرد.

مدیر آرمن‌پرس در بخش دیگری از این دیدار از برگزاری نمایشگاه عکس این خبرگزاری در ایستگاه متروی مریم مقدس تهران خبر داد که با اعلام آمادگی هیئت اعزامی گروه رسانه‌ای مهر برای حمایت رسانه‌ای از این رویداد همراه شد.

در جریان این دیدار، اعضای هیئت اعزامی گروه رسانه‌ای مهر از بخش‌های مختلف خبرگزاری آرمن‌پرس بازدید کردند و با تاریخچه ساختمان، امکانات تولید محتوا، استودیوهای مصاحبه و نشست‌های خبری و بخشی از تصاویر آرشیوی این رسانه آشنا شدند.

بازدید از رادیو و تلویزیون عمومی ارمنستان، معبد گارنی، مجموعه صومعه گغارد و مؤسسه نسخه‌های خطی باستانی مسروپ ماشتوتس (ماتناداران) و همچنین دیدار با کارشناسان مرکز تحلیلی اوربلی، از دیگر برنامه‌های سفر هیئت گروه رسانه‌ای مهر به ارمنستان بود.