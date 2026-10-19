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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۱۲

تأکید معاون استاندار یزد بر تشدید نظارت‌ها برای کاهش آلودگی هوا

تأکید معاون استاندار یزد بر تشدید نظارت‌ها برای کاهش آلودگی هوا

یزد- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد بر ضرورت هماهنگی و مسئولیت‌پذیری دستگاه‌های اجرایی در نظارت و پیگیری اقدامات پیشگیرانه برای کاهش آلودگی هوا و حفظ سلامت شهروندان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، سیدمهدی طلائی‌مقدم در نشست کارگروه تبصره ۳ ماده ۳ قانون هوای پاک استان، بررسی مستمر کیفیت هوا، شناسایی عوامل مؤثر بر آلودگی و همکاری دستگاه‌های مسئول را از الزامات مدیریت این حوزه دانست.

وی با تأکید بر اجرای دقیق قوانین و مقررات هوای پاک افزود: دستگاه‌های اجرایی باید در چارچوب وظایف قانونی خود، اقدامات لازم برای کنترل و کاهش آلاینده‌ها را با جدیت دنبال کنند.

در این نشست، گزارشی از وضعیت آلودگی هوای استان در سال گذشته ارائه و مفاد آیین‌نامه تبصره ۳ ماده ۳ قانون هوای پاک بررسی شد. همچنین شکایت‌های مطرح‌شده درباره انتشار بوی نامطبوع در سطح شهر و ضرورت بررسی ابعاد مختلف این موضوع در دستور کار قرار گرفت.

کد مطلب 6983030

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