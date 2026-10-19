به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، سیدمهدی طلائی‌مقدم در نشست کارگروه تبصره ۳ ماده ۳ قانون هوای پاک استان، بررسی مستمر کیفیت هوا، شناسایی عوامل مؤثر بر آلودگی و همکاری دستگاه‌های مسئول را از الزامات مدیریت این حوزه دانست.

وی با تأکید بر اجرای دقیق قوانین و مقررات هوای پاک افزود: دستگاه‌های اجرایی باید در چارچوب وظایف قانونی خود، اقدامات لازم برای کنترل و کاهش آلاینده‌ها را با جدیت دنبال کنند.

در این نشست، گزارشی از وضعیت آلودگی هوای استان در سال گذشته ارائه و مفاد آیین‌نامه تبصره ۳ ماده ۳ قانون هوای پاک بررسی شد. همچنین شکایت‌های مطرح‌شده درباره انتشار بوی نامطبوع در سطح شهر و ضرورت بررسی ابعاد مختلف این موضوع در دستور کار قرار گرفت.