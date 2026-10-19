لزوم تسریع در روند پروژه های کلان راهسازی در استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی ظهر دوشنبه در ادامه پیگیری‌ها و رایزنی‌های خود در تهران، «بازوند» معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این نشست که با حضور مدیر ساخت‌وتوسعه راه‌های استان برگزار شد، مهم‌ترین مطالبات و مشکلات ایلام در حوزه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و مواصلاتی مطرح و مورد پیگیری قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، استاندار ایلام در این دیدار تسریع در تکمیل محور ارتباطی دهلران به اندیمشک، آغاز عملیات اجرایی مسیر پل سیمره به شابداغ، آغاز عملیات اجرایی قطعه ۲۱ کیلومتری مهران به دهلران، تسریع در تکمیل تقاطع‌های غیرهمسطح ماربره و چم‌آب، تسریع در اخذ مجوز ماده ۲۳ و جلب مشارکت در احداث آزادراه پل زال به چیلات، تسریع در آغاز عملیات اجرایی تقاطع‌های چشمه‌چاهی، زنجیره و سرابله، آغاز عملیات چهارخطه‌کردن محور شباب به حمیل به طول ۳۱ کیلومتر، تسریع در چهارخطه‌کردن مسیرهای ایلام به میشخاص و ایلام به ملکشاهی، تسریع در تکمیل تونل دوم آزادی و تونل رازیانه، و همچنین مساعدت در تأمین اعتبار و پرداخت مطالبات پیمانکاران حوزه راه استان» را به عنوان مهم‌ترین مطالبات استان پیگیری کرد.

در پایان این نشست، استاندار ایلام از معاون وزیر راه و شهرسازی برای سفر به استان و بازدید میدانی از پروژه‌ها دعوت به عمل آورد که معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور ضمن پذیرش این دعوت، وعده داد که در آبان‌ماه سال جاری سفری به استان ایلام داشته باشد و دستورات و قول‌های مساعد لازم را در خصوص مطالبات و درخواست‌های مطرح‌شده صادر کرد.