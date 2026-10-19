دانشگاه شهید باهنر کرمان هفتمین دانشگاه جامع کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نظام‌آبادی، ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به جایگاه دانشگاه شهید باهنر کرمان در رتبه‌بندی‌های دانشگاهی گفت: این دانشگاه در رتبه‌بندی تایمز از بازه رتبه یک‌ هزار و ۵۰۰ به بازه رتبه یک‌هزار تا یک‌هزار و ۲۰۰ ارتقا یافته است.

وی افزود: همچنین موفق به کسب رتبه هفتم در میان دانشگاه‌های جامع کشور شده‌ایم که دستاورد بزرگی برای جامعه دانشگاهی و مردم استان کرمان محسوب می‌شود.

وی با اشاره به محدودیت‌های مالی دانشگاه‌ها بیان کرد: سهم آموزش عالی از بودجه کل کشور طی ۱۵ سال گذشته از ۳.۹ درصد به حدود یک درصد کاهش یافته است که این مسئله محدودیت‌های مالی جدی برای دانشگاه‌ها ایجاد کرده است.

رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان افزود: با وجود این محدودیت‌ها، تلاش می‌کنیم محیطی امن و مناسب برای دانشجویان و اعضای هیئت علمی فراهم کنیم تا بتوانند فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی خود را در شرایط مطلوب ادامه دهند.

نظام‌آبادی، با اشاره به مسئولیت‌های گسترده دانشگاه در حوزه خدمات دانشجویی گفت: فعالیت دانشگاه تنها به حوزه‌های آموزش و پژوهش محدود نمی‌شود، بلکه ارائه خدمات جانبی از جمله اسکان در خوابگاه‌ها، سرویس و حمل‌ونقل دانشجویان نیز بر عهده دانشگاه است که در شرایط دشوار فعلی، مسئولیت مجموعه را سنگین‌تر می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: با این حال، تلاش می‌کنیم با همکاری مجموعه دولت و مدیران دانشگاه، بخشی از دشواری‌های موجود را کاهش دهیم و خدمات مورد نیاز دانشجویان را ارائه کنیم.

برگزاری حضوری کلاس‌ها و امتحانات دانشگاه باهنر

رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان با اشاره به نحوه برگزاری کلاس‌های دانشگاه در ترم جاری اظهار کرد: از ۲۸ شهریورماه کلاس‌های درس را در تمام مقاطع تحصیلی به‌صورت حضوری برگزار کردیم و جزو نخستین دانشگاه‌هایی بودیم که پس از جنگ، فعالیت حضوری خود را از سر گرفتند.

وی افزود: کلاس‌های ترم جاری به‌صورت حضوری ادامه خواهد یافت و امتحانات پایان ترم نیز حضوری برگزار می‌شود.

نظام‌آبادی، با اشاره به شرایط دانشجویان جدیدالورود گفت: با توجه به فشردگی زمانی و ضرورت ارائه سرفصل‌های تعیین‌شده در مدت کوتاه، احتمال دارد کلاس‌های این دسته از دانشجویان به‌صورت مجازی برگزار شود.

وی ادامه داد: پایان ترم تحصیلی ۱۴ دی‌ماه خواهد بود و امتحانات نیز از ۱۹ دی‌ماه به‌صورت حضوری برگزار می‌شود.

انعقاد ۹۰ میلیارد تومان قرارداد پژوهشی با صنایع

رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان با اشاره به وضعیت پژوهش در کشور و ضرورت توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت اظهار کرد: در کشورهای پیشرفته بین سه تا ۶ درصد تولید ناخالص داخلی به تحقیقات اختصاص می‌یابد، اما در کشور ما به دلیل تحریم‌های ظالمانه، فعالیت‌های پژوهشی همواره با تنگناهایی مواجه بوده است.

وی با بیان اینکه ارتباط با صنایع یکی از مسیرهای مهم توسعه فعالیت‌های پژوهشی و تأمین منابع مالی دانشگاه به شمار می‌رود، گفت: سال گذشته ۱۲۰ میلیارد تومان قرارداد صنعتی داشتیم و از ابتدای سال جاری تاکنون نیز حدود ۸۰ تا ۹۰ میلیارد تومان قرارداد پژوهشی منعقد شده است.

نظام‌آبادی، افزود: هدف‌گذاری دانشگاه برای انعقاد قراردادهای صنعتی و پژوهشی در سال جاری، ۱۸۰ میلیارد تومان است، اما با توجه به مشکلات موجود در صنایع، احتمال دارد این هدف به‌طور کامل محقق نشود.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ایجاد منابع درآمدی جدید در دانشگاه تصریح کرد: شرکت سرمایه‌گذاری دانشگاه شهید باهنر کرمان با تقسیم سهام ۴۹ و ۵۱ درصدی میان انجمن خیران دانشگاه و خود دانشگاه به ثبت رسیده و فعالیت خود را آغاز کرده است.

رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان خاطرنشان کرد: تأسیس این شرکت گامی مهم و ماندگار در مسیر درآمدزایی دانشگاه در آینده محسوب می‌شود و می‌تواند زمینه‌ساز تقویت منابع مالی و پشتیبانی از برنامه‌های توسعه‌ای دانشگاه باشد.

بهره‌برداری از نیروگاه خورشیدی دانشگاه باهنر در آینده نزدیک

نظام‌آبادی، با اشاره به طرح‌های عمرانی و زیرساختی دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت: نیروگاه خورشیدی دانشگاه با ظرفیت یک‌هزار و ۵۰۰ کیلووات به‌زودی به بهره‌برداری می‌رسد.

وی افزود: طرح خوابگاه متأهلان نیز با مساحت سه‌هزار مترمربع به واحدهای مسکونی تبدیل شده و فاز نخست آن تا مرحله اجرای اسکلت پیش رفته است.

رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان درباره سایر طرح‌های عمرانی دانشگاه اظهار کرد: مجموعه آمفی‌تئاتر و فرهنگی دانشگاه با اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومان در انتظار تخصیص بودجه قرار دارد و در صورت تأمین اعتبار مورد نیاز، عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

وی همچنین از بهره‌برداری پژوهشگاه افضلی‌پور در جریان سفر وزیر علوم خبر داد.

پذیرش ۱۵۰ دانشجوی بین‌المللی در نوبت نخست امسال

رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت پذیرش دانشجویان بین‌المللی اظهار کرد: سال گذشته در نوبت نخست ۲۵۰ دانشجوی بین‌المللی در دانشگاه پذیرش شدند و این تعداد در نوبت نخست سال جاری به ۱۵۰ نفر رسیده است.

وی افزود: حدود ۷۰ درصد دانشجویان بین‌المللی پذیرفته‌شده را دانشجویان عراقی تشکیل می‌دهند و بخشی دیگر نیز از کشور افغانستان هستند.

نظام‌آبادی، با اشاره به رشته‌های مورد علاقه دانشجویان بین‌المللی بیان کرد: این دانشجویان بیشتر متقاضی تحصیل در رشته‌های حسابداری، اقتصاد، علوم ورزشی، زبان و کامپیوتر هستند.

وی ادامه داد: دانشگاه تعهدی برای اسکان دانشجویان بین‌المللی ندارد، اما با توجه به مسائل امنیتی، همکاری‌های لازم در این زمینه صورت می‌گیرد.

کنترل توسعه رشته‌ها براساس نیاز بازار کار

رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان با اشاره به وضعیت پذیرش دانشجویان در دوره‌های شبانه گفت: بیشترین درصد دانشجویان شبانه کشور به دانشگاه شهید باهنر کرمان اختصاص دارد و تلاش می‌کنیم این میزان را به نرم کشوری نزدیک کنیم.

وی با بیان اینکه توسعه رشته‌های دانشگاهی باید متناسب با نیازهای جامعه و بازار کار انجام شود، افزود: براساس طرح آمایش و آیین‌نامه‌های مدون، توسعه رشته‌ها با توجه به شرایط بازار کار و میزان جذابیت آن‌ها برای جوانان کنترل شده است.

نظام‌آبادی، خاطرنشان کرد: ظرفیت پذیرش دانشجو در سال تحصیلی جدید تقریباً مشابه سال گذشته است و تغییرات احتمالی در رشته‌ها و تعداد دانشجویان از سوی وزارت علوم اعمال می‌شود.

استقبال کم دانشجویان از ثبت‌نام در شورای صنفی

رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان در ادامه با اشاره به وضعیت شورای صنفی دانشجویان اظهار کرد: ثبت‌نام اولیه برای انتخابات شورای صنفی آغاز شده، اما متأسفانه میزان استقبال دانشجویان پایین بوده است.

وی افزود: در برخی دانشکده‌ها تعداد دانشجویان ثبت‌نام‌کننده به حد نصاب لازم نرسیده است، با این حال ثبت‌نام مجدد در آبان‌ماه از طریق سامانه صندوق‌ها و سازمان دانشجویان انجام خواهد شد.

نظام‌آبادی، همچنین با اشاره به فعالیت تشکل‌های دانشجویی در دانشگاه شهید باهنر کرمان تصریح کرد: در حال حاضر ۷۰ انجمن علمی و ۱۷ کانون فرهنگی، مذهبی و اجتماعی در دانشگاه فعال هستند و انتخابات تشکل‌ها نیز در حال برگزاری است.