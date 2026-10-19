دریافت 760 KB کد مطلب 6983039 https://mehrnews.com/x3dnq2 ۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۷ کد مطلب 6983039 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۷ حضور گسترده رسانهها در نشست خبری وزرای خارجه ایران و روسیه نشست مطبوعاتی وزرای امور خارجه ایران و روسیه با حضور پرتعداد خبرنگاران و نمایندگان رسانههای مختلف برگزار شد. کپی شد مطالب مرتبط دیدار وزرای امور خارجه روسیه و ایران دیدار لاوروف با عراقچی در تهران لاوروف در سفری رسمی وارد تهران شد توافق ایران و روسیه برای گسترش همکاریها در چند حوزه کلیدی مسکو: گسترش همکاری تجاری و اقتصادی با ایران را در اولویت قرار میدهیم لاوروف: گفتوگوهای منظم میان رهبران ایران و روسیه ادامه دارد برچسبها روسیه امور خارجه ایران سرگئی لاوروف
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