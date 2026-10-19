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کد مطلب 6983039
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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۷

حضور گسترده رسانه‌ها در نشست خبری وزرای خارجه ایران و روسیه

حضور گسترده رسانه‌ها در نشست خبری وزرای خارجه ایران و روسیه

نشست مطبوعاتی وزرای امور خارجه ایران و روسیه با حضور پرتعداد خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌های مختلف برگزار شد.

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