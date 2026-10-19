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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۳۰

قطر: شوک‌ انرژی ناشی از جنگ علیه ایران هنوز به اوج خود نرسیده است

قطر: شوک‌ انرژی ناشی از جنگ علیه ایران هنوز به اوج خود نرسیده است

معاون نخست‌وزیر قطر هشدار داد پیامدهای جهانی جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران بر بازار انرژی هنوز به اوج نرسیده و ممکن است در ماه‌های آینده اختلالات بیشتری ایجاد کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شیخ سعود بن عبدالرحمن آل‌ثانی، معاون نخست‌وزیر قطر و وزیر مشاور در امور دفاعی، روز دوشنبه در مجمع امنیت جهانی در دوحه گفت شوک‌های ناشی از جنگ علیه ایران همچنان ادامه دارد و پیامدهای آن در روزها و ماه‌های آینده شدیدتر خواهد شد.

او با اشاره به تهدیدهای پیش روی قطر و دیگر کشورهای منطقه خلیج فارس، از جمله مخاطرات مربوط به حاکمیت کشورها و اختلال در عرضه انرژی، تأکید کرد: از نظر انرژی هنوز به نقطه اوج نرسیده‌ایم.

این هشدار در شرایطی مطرح می‌شود که ادامه درگیری‌ها نگرانی‌ها درباره امنیت عرضه انرژی، تجارت جهانی و رشد اقتصادی را افزایش داده است.

کد مطلب 6983040

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