قطر: شوک‌ انرژی ناشی از جنگ علیه ایران هنوز به اوج خود نرسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شیخ سعود بن عبدالرحمن آل‌ثانی، معاون نخست‌وزیر قطر و وزیر مشاور در امور دفاعی، روز دوشنبه در مجمع امنیت جهانی در دوحه گفت شوک‌های ناشی از جنگ علیه ایران همچنان ادامه دارد و پیامدهای آن در روزها و ماه‌های آینده شدیدتر خواهد شد.

او با اشاره به تهدیدهای پیش روی قطر و دیگر کشورهای منطقه خلیج فارس، از جمله مخاطرات مربوط به حاکمیت کشورها و اختلال در عرضه انرژی، تأکید کرد: از نظر انرژی هنوز به نقطه اوج نرسیده‌ایم.

این هشدار در شرایطی مطرح می‌شود که ادامه درگیری‌ها نگرانی‌ها درباره امنیت عرضه انرژی، تجارت جهانی و رشد اقتصادی را افزایش داده است.