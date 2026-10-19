فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رضا بنی‌اسدی‌فر فرمانده یگان‌های انتظامی حفاظتی فراجا، در آیین تکریم و معارفه فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای منابع طبیعی، به‌ویژه سردار شهید ذکریایی، بر ضرورت تقویت تعاملات بین‌بخشی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و مشارکت مردمی در حفاظت از عرصه‌های طبیعی کشور تأکید کرد.

وی با قدردانی از همکاری و حمایت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری از مجموعه انتظامی کشور، تعامل و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول را زمینه‌ساز ارتقای امنیت عمومی و افزایش اثربخشی مأموریت‌ها دانست و آسیب‌شناسی مأموریت‌های حفاظتی، بازنگری در قوانین و بهره‌گیری از تجربیات کشورهای موفق را ضروری برشمرد.

بنی‌اسدی‌فر با اشاره به محدودیت منابع انسانی و اعتبارات، هوشمندسازی فرآیندهای حفاظتی، استفاده از فناوری‌های نوین و آموزش و سازماندهی ظرفیت‌های مردمی را از راهکارهای پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی و حفاظت از سرمایه‌های طبیعی کشور عنوان کرد.

در این مراسم، حکم سرهنگ بهنام‌فر به‌عنوان فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ابلاغ شد.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نیز با تأکید بر اهمیت حفاظت از منابع طبیعی به‌عنوان امانتی بین‌نسلی، پیشگیری از تخلفات، مدیریت هوشمند حریق، توسعه سامانه‌های پایش و جلب مشارکت مردمی را از اولویت‌های این سازمان برشمرد.

رضا افلاطونی همچنین با گرامیداشت یاد شهدای منابع طبیعی، بر تداوم مسیر خدمت و تقویت توانمندی‌های یگان حفاظت تأکید کرد.