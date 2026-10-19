به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران، فهیمه فرهمندپور، در رویداد بزرگ «چشم روشنی» که در برج میلاد برگزار شد، با اشاره به شادی‌ها و دشواری‌های فرزندآوری اظهار کرد: فرزندآوری در کنار عشق، برکت و لذتی که برای خانواده به همراه دارد، با مسئولیت‌ها و مشکلاتی نیز همراه است؛ ازاین‌رو، جامعه باید به‌گونه‌ای عمل کند که خانواده‌های علاقه‌مند به فرزندآوری در مسیر تصمیم خود احساس تنهایی نکنند و برای مواجهه با مشکلات، از حمایت‌های لازم برخوردار باشند.

وی با قدردانی از شهرداری تهران افزود: حمایت از خانواده‌هایی که با اراده و تمایل خود تصمیم به فرزندآوری گرفته‌اند، اقدامی ارزشمند است و نشان می‌دهد که شهر تهران می‌تواند شهری دوستدار خانواده، مادر و کودک باشد.

رئیس شورای فرهنگی، اجتماعی زنان و خانواده با تأکید بر اینکه حمایت از خانواده‌ها لزوما به معنای تشویق همگان به فرزندآوری نیست، تصریح کرد: هدف از چنین برنامه‌هایی، پشتیبانی از خانواده‌هایی است که خود تصمیم به فرزندآوری گرفته‌اند و برای استقبال از فرزند و پذیرش مسئولیت‌های آن به حمایت نیاز دارند. این خانواده‌ها نباید در مسیر فرزندپروری با مشکلات متعدد و احساس تنهایی مواجه شوند.

وی با اشاره به تولد نوزادانی که خانواده‌هایشان در دوران جنگ برای فرزندآوری تصمیم گرفته بودند، خاطرنشان کرد: این مادران و پدران نشان دادند که حتی در شرایط جنگ نیز زندگی جریان دارد و امید، آرزو و آینده می‌تواند شکل بگیرد. تولد این کودکان پیامی روشن دارد؛ اینکه زندگی و امید به آینده، صرفاً به شرایط کاملاً پایدار، آسان و برخوردار از امکانات فراوان محدود نیست.

فرهمندپور تاکید کرد: فرزندانی که در چنین شرایطی متولد می‌شوند، نماد استمرار زندگی و امید به آینده‌اند و در شکل‌گیری آینده شهر، کشور و جهان نقش خواهند داشت. تصمیم این خانواده‌ها برای استقبال از زندگی در شرایط دشوار، شایسته قدردانی است.

وی همچنین با اشاره به ویژگی‌های بسته حمایتی «چشم‌روشنی» شهرداری تهران، از توجه به نیازهای مادران در طراحی این طرح قدردانی و خاطرنشان کرد: در طراحی برنامه‌های حمایتی، نحوه تخصیص منابع اهمیت فراوانی دارد. صرف اختصاص مبلغی به خانواده‌ها کافی نیست، بلکه باید نیازهای مختلف آنان، از جمله نیازهای شخصی و فرهنگی مادران نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: در بسیاری از خانواده‌ها، بخش عمده منابع مالی صرف تأمین نیازهای فرزندان و هزینه‌های جاری زندگی می‌شود و ممکن است نیازهای شخصی مادران در اولویت‌های بعدی قرار گیرد. ازاین‌رو، اختصاص بخشی از حمایت‌ها به نیازهای فرهنگی، سلامت، افزایش آگاهی و ارتقای نشاط مادران، اقدامی ارزشمند و قابل تقدیر است.

فرهمندپور با تأکید بر ضرورت توجه زنان به سلامت و نیازهای فردی خود افزود: مادران نیز باید فرصت و امکان رسیدگی به خود را داشته باشند و نیازهای فرهنگی، شخصیتی و سلامت آنان در کنار مسئولیت‌های خانوادگی مورد توجه قرار گیرد. این رویکرد در طراحی بسته «چشم‌روشنی»، فرصتی برای توجه به نیازهای مادران فراهم می‌کند.