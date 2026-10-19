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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۴

اصلاحیه قانون برنامه هفتم تا دو هفته دیگر به مجلس می‌رود

اصلاحیه قانون برنامه هفتم تا دو هفته دیگر به مجلس می‌رود

معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: جمع بندی‌ها درباره اصلاحیه قانون برنامه هفتم پیشرفت صورت گرفته و قرار است طی دو هفته آینده این لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدقاسمی معاون اقتصادی سازمان برنامه وبودجه کشور، درباره گزارش عملکرد سال دوم برنامه هفتم پیشرفت گفت: طبق ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم باید در شهریورماه، گزارش عملکرد را به مجلس تقدیم می‌کردیم، اما امسال به علت سختی‌ها و شرایط جنگی قدری تغییرات ایجاد شد.

قاسمی ادامه داد: این گزارش به صورت جز به جز تهیه شده که به علاوه آن گزارش عملکرد دولت در دوران جنگ را نیز تقدیم مجلس کرده است. همچنین عملکرد بندها و تبصره‌ها قانون برنامه هفتم، در سال دوم را نیز در سامانه‌ای که بین دولت و مجلس است برای نمایندگان مجلس قابل رویت کرده‌ایم.

وی افزود: پیش نویس لایحه اصلاح برنامه هفتم پیشرفت نیز در شورای راهبری برنامه هفتم به تصویب رسیده و بعد از بررسی هیئت وزیران به مجلس ارسال خواهد شد. البته باید گفت تمام برنامه هفتم پیشرفت را اصلاح نمیکنیم بلکه موارد خاص را مورد بررسی قرار میدهیم چرا که ما هنوز از شرایط اضطرار و جنگی خارج نشده‌ایم.

قاسمی در مصاحبه با صدا و سیما گفت: قرار بر این شد طبق اصلاحیه برخی از مواعید قانون برنامه هفتم پیشرفت به مدت دوسال تمدید شده و همچنین اختیار تعیین موعدهای قانونی برای اولویت‌های این برنامه نیز به دولت محول شود.

معاون اقتصادی سازمان برنامه وبودجه کشور تصریح کرد: با تمام این موارد طی دو هفته آینده اصلاحیه برنامه هفتم پیشرفت به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.

کد مطلب 6983053
طیبه بیات

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