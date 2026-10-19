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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۹

راه‌اندازی سامانه رسیدگی به شکایات و انتقادات بعثه

راه‌اندازی سامانه رسیدگی به شکایات و انتقادات بعثه

سامانه رسیدگی به شکایات، پیشنهادات و انتقادات دفتر نظارت و بازرسی بعثه با هدف نظارت و پاسخگویی به شهروندان راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج، سامانه رسیدگی به شکایات، پیشنهادات و انتقادات دفتر نظارت و بازرسی بعثه مقام معظم رهبری به نشانی: https://shekaiat.hajj.ir راه اندازی شد.

این سامانه با همکاری معاونت توسـعه و منابع انسانی و مدیریت فنـاوری اطلاعات و هوشـمندسازی سازمانی بعثه برای سهولت دسترسی زائران و مخاطبان حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت طراحی و راه انـدازی شـده است.

این سامانه ضمن امکان دریافت و رسیدگی به شکایات، پیشنهادات و انتقادات ، حفظ کرامت مراجعان را فراهم می کند.

کد مطلب 6983057
زهرا ناری

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