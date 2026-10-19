تابلوفرش وحدت ایران در تار و پود هنر گلستان؛ ادای دین هنرمندان به شهدا

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون فعالی عصر دوشنبه با اشاره به برگزاری کنگره چهار هزار شهید در آبان‌ماه ۱۴۰۵ در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: شهدا با ایثار جان خود، حقی بزرگ بر گردن جامعه دارند و پاسداشت یاد و نام آنان مسئولیتی همگانی و مستمر است. شهدا از سرمایه‌های هویتی و نمادهای عزت و ایستادگی کشور به شمار می‌روند و همه باید با بهره‌گیری از توانایی‌ها و ظرفیت‌های خود، در زنده نگه‌داشتن آرمان‌های آنان سهیم باشیم.

وی افزود: کنگره شهدا فرصتی برای بازخوانی میراث معنوی این سرزمین، تقویت همبستگی اجتماعی و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های آینده است؛ ازاین‌رو، خلق آثار فرهنگی و هنری ماندگار می‌تواند در انتقال پیام این رویداد به جامعه نقشی مؤثر داشته باشد.

هنر ایرانی در خدمت روایت وحدت

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان با اشاره به برنامه‌های کمیته فرهنگی و هنری دومین کنگره ملی ۴ هزار شهید استان گفت: در چارچوب برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، تولید یک تابلوفرش نفیس با مشارکت هنرمندان صنایع‌دستی گلستان در دستور کار قرار گرفت تا هنر اصیل ایرانی بستری برای پاسداشت شهدا و بازنمایی وحدت و یکپارچگی ملت ایران باشد.

فعالی ادامه داد: طرح این اثر با مشورت و تبادل‌نظر در کمیته فرهنگی و هنری کنگره انتخاب شده و محور اصلی آن، نمایش همدلی و وحدت مردم ایران در زمینه‌ای برگرفته از نقشه کشور است.

وی با اشاره به تنوع قومی، مذهبی و دینی در گلستان اظهار کرد: زندگی مسالمت‌آمیز اقوام و پیروان مذاهب مختلف در کنار یکدیگر، جلوه‌ای ارزشمند از همدلی و همبستگی در جامعه ایرانی است. در طراحی این تابلوفرش نیز تلاش شده است این پیوند اجتماعی در قالب زبان هنر به تصویر کشیده شود و وحدت، محور اصلی روایت اثر باشد.

از رنگرزی سنتی تا ثبت شناسنامه هنری

فعالی با تأکید بر ارزش هنری و فرهنگی این اثر اظهار کرد: پشت هر گره این تابلوفرش، مهارت، صبوری و دقت هنرمندانی قرار دارد که دانش و ذوق خود را برای خلق یادگاری به نام شهدا به کار گرفته‌اند. مشارکت آنان نشان می‌دهد که هنر، افزون بر ارزش زیبایی‌شناختی، می‌تواند ابزاری برای ایفای مسئولیت اجتماعی و پاسداری از حافظه فرهنگی و معنوی جامعه باشد.

وی درباره روند تولید تابلوفرش توضیح داد: نقشه این اثر با همکاری هنرمندان اصفهانی آماده شده و بافت آن به دست هنرمندان گلستانی در حال انجام است. همچنین مواد اولیه با استفاده از رنگ‌های طبیعی و به شیوه‌های سنتی رنگرزی می‌شوند تا اصالت هنر ایرانی در مراحل تولید حفظ شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان با اشاره به مشخصات این اثر گفت: تابلوفرش یادشده در ابعاد ۱۲۰ در ۱۴۰ سانتی‌متر و همراه با حاشیه‌دوزی تولید می‌شود. همچنین شناسنامه‌ای جامع برای آن تدوین خواهد شد تا اطلاعات مربوط به اثر، هنرمندان مشارکت‌کننده، شیوه تولید و ویژگی‌های هنری آن ثبت شود و سهم پدیدآورندگان در خلق این یادگار فرهنگی محفوظ بماند.

فعالی تأکید کرد: میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و هنرهای سنتی ظرفیت ارزشمندی برای انتقال مفاهیمی همچون ایثار، همدلی و تعلق به میهن دارند. حضور هنرمندان در کنگره ملی شهدا فرصتی است تا یاد و نام شهیدان در تار و پود هنر ایرانی ماندگار شود و پیام وحدت و همبستگی ملت ایران به نسل‌های آینده انتقال یابد.