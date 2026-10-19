حمیدرضا همتی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به اجرای طرح‌های عمرانی و پیشگیرانه در مناطق روستایی اظهار کرد: عملیات احداث دیوار سنگی در روستای دشتبو از توابع شهرستان دامغان با هدف کاهش خسارات ناشی از سیلاب، حفاظت از محدوده مسکونی و صیانت از تأسیسات زیربنایی اجرا شده است.

وی افزود: اجرای دیوارهای سنگی و طرح‌های مرتبط با مدیریت روان‌آب ها از جمله اقدامات موثر برای افزایش ایمنی روستاها و کاهش آسیب‌پذیری در برابر مخاطرات طبیعی است که می‌تواند نقش مهمی در حفاظت از زیرساخت‌ها و بهبود شرایط زندگی روستاییان داشته باشد.

مدیرکل بنیاد مسکن استان سمنان با اشاره به روند اجرای طرح‌های عمرانی در دشتبو بیان کرد: طرح هادی این روستا در سال ۱۴۰۱ بازنگری شده و پس از آن، بیش از ۱۲ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و استانی برای اجرای پروژه‌های عمرانی و بهسازی زیرساخت‌های روستا اختصاص یافته است.

همتی ادامه داد: این اعتبارات در بخش‌های مختلفی از جمله احداث دیوار سنگی، پیاده‌رو سازی، زیرسازی و خیابان سازی معابر و بتن ریزی کف رودخانه هزینه شده است.

وی با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های روستایی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح‌ها با هدف بهبود وضعیت معابر، ارتقای ایمنی، کاهش خسارات احتمالی ناشی از حوادث طبیعی و فراهم کردن زمینه توسعه پایدار روستاها دنبال می‌شود.

مدیرکل بنیاد مسکن استان سمنان تاکید داشت: اجرای طرح‌های پیشگیرانه در روستاهای استان سمنان، به‌ویژه در مناطق در معرض خطر سیلاب، از جمله اقداماتی است که می‌تواند ضمن حفاظت از اموال و زیرساخت‌های عمومی، به افزایش ایمنی سکونتگاه‌های روستایی کمک کند.