به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ولی‌پور عصر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های ورزشی استان صرفاً با اتکا به اعتبارات دولتی امکان‌پذیر نیست و باید از ظرفیت صنایع، بخش خصوصی، خیران و سایر منابع غیردولتی برای تکمیل، تجهیز و به‌روزرسانی اماکن ورزشی استفاده کنیم.

وی با اشاره به شرایط خاص اداره‌کل ورزش و جوانان در پایان سال مالی گذشته افزود: با توجه به بروز مشکلاتی برای مدیر سابق این اداره‌کل و ضرورت تغییر شرایط مدیریتی، در مقطع پایانی سال با چالش‌هایی در زمینه جذب اعتبارات مواجه بودیم.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در آن مقطع، حدود ۸۶ میلیارد تومان از اعتبارات باقی مانده بود و نگرانی‌هایی درباره احتمال جذب‌نشدن این منابع وجود داشت، اما با تلاش شبانه‌روزی همکاران و پیگیری‌های انجام‌شده، این اعتبارات به‌موقع جذب شد و هیچ مبلغی از این منابع به خزانه بازنگشت.

استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی برای توسعه زیرساخت‌های ورزشی

وی با اشاره به واگذاری بهره‌برداری از اماکن ورزشی به بخش غیردولتی بیان کرد: طی شش ماه گذشته، در چارچوب مقررات مربوط به واگذاری اماکن ورزشی و ماده ۸۸، اقدامات متعددی برای استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی انجام شده است.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: این واگذاری‌ها علاوه بر کمک به نگهداری، تجهیز و به‌روزرسانی اماکن ورزشی، می‌تواند زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال نیز باشد.

ولی‌پور با اشاره به برخی پروژه‌های عمرانی در دست پیگیری گفت: احداث سالن رزمی در شهرکرد با اعتباری در حدود ۸ میلیارد تومان از جمله پروژه‌هایی است که مراحل بعدی اجرای آن باید پیگیری شود.

وی افزود: همچنین برای احداث خوابگاه در مجموعه ورزشی شهدای جونقان، حدود ۶ میلیارد تومان از سوی خیران تأمین شده و تفاهم‌نامه مربوط به این پروژه منعقد شده است. اجرای این طرح نیز آغاز شده و امیدواریم با تداوم همکاری‌ها به نتیجه برسد.

مذاکره با صنایع برای سرمایه‌گذاری در ورزش استان

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری با تأکید بر ضرورت ورود صنایع به حوزه ورزش اظهار کرد: مذاکرات و جلساتی با برخی صنایع و کارخانه‌های بزرگ و مادر انجام شده و هماهنگی‌هایی نیز برای برگزاری نشست‌های تکمیلی صورت گرفته است.

وی افزود: تمایل مناسبی برای سرمایه‌گذاری در ورزش استان از سوی برخی مجموعه‌های صنعتی وجود دارد و باید بتوانیم از این ظرفیت برای توسعه زیرساخت‌ها، حمایت از ورزشکاران و ارتقای سطح فعالیت‌های ورزشی استفاده کنیم.

ولی‌پور با بیان اینکه کمبود حمایت‌های مالی غیردولتی از چالش‌های مهم ورزش استان است، تصریح کرد: یکی از مشکلات ورزش، محدودبودن سرمایه‌گذاری صنایع و اسپانسرهاست. در شرایطی که ورزش از توجیه اقتصادی کافی برای برخی سرمایه‌گذاران برخوردار نیست، جذب حمایت‌های مالی دشوار می‌شود؛ با این حال، باید با برنامه‌ریزی و ایجاد زمینه همکاری، این ظرفیت را بیش از گذشته فعال کنیم.

وی خاطرنشان کرد: ورود صنایع به ورزش می‌تواند به تأمین منابع مالی، توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از رشته‌های مختلف کمک کند و امیدواریم با پیگیری‌های انجام‌شده، زمینه حضور پررنگ‌تر صنایع در ورزش چهارمحال و بختیاری فراهم شود.

توسعه زیرساخت‌های تخصصی و تقویت پایگاه‌های قهرمانی

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه زیرساخت‌های تخصصی ورزشی گفت: یکی از برنامه‌های ما استفاده از ظرفیت فدراسیون‌های ورزشی برای تجهیز و به‌روزرسانی اماکن ورزشی و ایجاد شرایط مناسب‌تر برای فعالیت ورزشکاران است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در حوزه وزنه‌برداری و معرفی قهرمانان این رشته از فرخ‌شهر افزود: توسعه امکانات تخصصی وزنه‌برداری می‌تواند زمینه رشد این رشته را در استان فراهم کند و در مراحل بعدی نیز تبدیل این ظرفیت به کمپ تیم‌های ملی وزنه‌برداری در دستور کار قرار دارد.

ولی‌پور همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تجهیز سالن تخصصی هندبال در مجموعه ورزشی انقلاب اظهار کرد: در چارچوب توافق انجام‌شده با فدراسیون مربوطه، مقرر شد این مجموعه برای مدت پنج سال در اختیار فدراسیون قرار گیرد تا در قبال سرمایه‌گذاری و تجهیز سالن، امکانات تخصصی و به‌روز در اختیار ورزشکاران قرار داده شود.

وی ادامه داد: تجهیزات تخصصی و به‌روز سالن نیز تأمین و تحویل شده و کف‌پوش تخصصی هندبال با استفاده از اعتبارات غیردولتی در این مجموعه نصب شده است.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: استفاده از ظرفیت فدراسیون‌ها و منابع غیردولتی می‌تواند در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، به‌روزرسانی تجهیزات و ارتقای کیفیت زیرساخت‌های ورزشی استان نقش مؤثری داشته باشد.

استعدادیابی علمی؛ اولویت توسعه ورزش قهرمانی

ولی‌پور با تأکید بر ضرورت احیای پایگاه‌های قهرمانی استان گفت: دستیابی به موفقیت در ورزش قهرمانی مستلزم استفاده صحیح از ظرفیت پایگاه‌های قهرمانی است و این مراکز نباید صرفاً محلی برای آماده‌سازی یا حفظ آمادگی ورزشکاران باشند.

وی افزود: پایگاه‌های قهرمانی باید در زمینه سنجش‌های علمی، شناسایی استعدادها و برنامه‌ریزی برای پرورش ورزشکاران مستعد نیز نقش‌آفرینی کنند؛ موضوعی که گاهی در برنامه‌ریزی‌های ورزشی مورد غفلت قرار می‌گیرد.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: برای توسعه استعدادیابی علمی برنامه‌ریزی کرده‌ایم و تأمین اعتبار این حوزه نیز در دستور کار قرار گرفته است. اجرای برنامه‌های علمی برای شناسایی استعدادها از اولویت‌های ما در نیمه دوم سال خواهد بود.

وی ادامه داد: پس از شناسایی استعدادها، مرحله مهم بعدی نخبه‌پروری و فراهم‌کردن شرایط لازم برای رشد و ماندگاری ورزشکاران مستعد است تا بتوانیم برای آینده ورزشی آنان برنامه‌ریزی کنیم و زمینه حضورشان در سطوح بالاتر ورزش قهرمانی فراهم شود.

ولی‌پور با اشاره به ضرورت بازنگری در رویکردهای توسعه ورزش همگانی اظهار کرد: ورزش همگانی نباید صرفاً به پیاده‌روی، برنامه‌های خانوادگی یا برگزاری چند فعالیت عمومی محدود شود؛ بلکه باید شرایطی فراهم شود که همه اقشار جامعه، از کودکان و نوجوانان تا سالمندان، بتوانند متناسب با علاقه و شرایط خود به امکانات و رشته‌های ورزشی دسترسی داشته باشند.

وی افزود: ممکن است فردی به رشته‌ای مانند والیبال علاقه‌مند باشد، اما امکان استفاده از باشگاه‌های تخصصی را نداشته باشد. در چنین شرایطی، دستگاه متولی ورزش باید برای توسعه دسترسی عمومی به امکانات ورزشی برنامه‌ریزی کند.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: توسعه ورزش همگانی می‌تواند در ارتقای سلامت عمومی جامعه مؤثر باشد. توجه به فعالیت بدنی و ترویج سبک زندگی سالم نیز می‌تواند در کاهش برخی مشکلات سلامت و هزینه‌های درمان نقش داشته باشد.

وی با اشاره به تشکیل شورایی برای بررسی چالش‌های ورزش همگانی گفت: تلاش می‌کنیم با بررسی مشکلات و شناسایی موانع موجود، راهکارهای عملی برای گسترش مشارکت مردم در فعالیت‌های ورزشی ارائه کنیم.

ولی‌پور با تشریح برنامه‌های این اداره‌کل برای استفاده از ظرفیت ورزش در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: یکی از محورهای برنامه‌ریزی ما، حمایت از جوانان و فراهم‌کردن زمینه حضور آنان در فعالیت‌های ورزشی است تا بتوان از ظرفیت ورزش برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بهره گرفت.

وی افزود: در این راستا، طرحی برای گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال تدوین شده که در مرحله تکمیل و نهایی‌سازی قرار دارد و برای اجرای آن نیز اعتبار پیش‌بینی شده است.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در قالب این طرح، با همکاری دستگاه‌هایی از جمله سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی(ره)، ستاد مبارزه با مواد مخدر، معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و سایر نهادهای مرتبط، افراد در معرض آسیب و افراد آسیب‌دیده اجتماعی شناسایی می‌شوند.

وی تصریح کرد: هدف این است که با همکاری دستگاه‌های مسئول، زمینه استفاده رایگان این افراد از ظرفیت باشگاه‌های ورزشی دولتی و خصوصی استان فراهم شود تا مشکلات مالی مانع حضور آنان در فعالیت‌های ورزشی نشود.