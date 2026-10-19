  1. استانها
  2. اردبیل
۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۵

تسریع در فراهم‌سازی مقدمات اجرای طرح توسعه صنعتی استان اردبیل

تسریع در فراهم‌سازی مقدمات اجرای طرح توسعه صنعتی استان اردبیل

اردبیل- استاندار اردبیل از هماهنگی‌های لازم برای سرمایه‌گذاری مشترک بخش خصوصی به ارزش ۸هزار میلیارد تومان در پتروشیمی اردبیل و فراهم‌سازی مقدمات آغاز عملیات عمرانی این مجموعه خبرداد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست بررسی و هماهنگی برای راه‌اندازی پتروشیمی اردبیل روز دوشنبه با حضور مسعود امامی یگانه و نمایندگان اردبیل در مجلس شورای اسلامی در دفتر علی نیکزاد نایب‌رئیس مجلس برگزار شد و موضوعاتی از جمله ثبت شرکت پتروشیمی اردبیل و روند اجرای طرح مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، مسائل فنی و زیرساختی پروژه از جمله تامین زمین، استفاده از پساب تصفیه‌خانه فاضلاب برای تامین آب مورد نیاز، انتخاب مشاور برای مطالعات زیست‌محیطی، برق‌رسانی و تعیین سازوکار تأمین خوراک پتروشیمی بررسی شد.

استاندار اردبیل با اشاره به اهمیت اجرای این طرح در توسعه صنعتی استان، بر هماهنگی میان مسؤولان استانی، نمایندگان مجلس و سرمایه‌گذاران برای رفع موانع و تسریع در فراهم‌سازی مقدمات اجرایی پروژه تأکید کرد.

کد مطلب 6983070

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها