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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۱۹

هفته نهم لیگ بیست و ششم؛

از تشویق قلعه‌نویی تا شعار علیه اخباری؛ استقبال سرد هواداران استقلال

از تشویق قلعه‌نویی تا شعار علیه اخباری؛ استقبال سرد هواداران استقلال

هواداران تیم فوتبال استقلال در آستانه دیدار با گل گهر استقبال خوبی از این بازی نداشته‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال و گل‌گهر در چارچوب هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال، امروز دوشنبه ۲۷ مهر از ساعت ۱۷:۴۵ در ورزشگاه شهدای شهرقدس به مصاف یکدیگر می‌روند.

در فاصله کمتر از یک ساعت تا آغاز این دیدار، استقبال هواداران از بازی چندان چشمگیر نبوده و تعداد زیادی از صندلی‌های ورزشگاه همچنان خالی است.

هواداران استقلال در این فاصله به شدت بهزاد غلامپور و میلاد میداوودی، دو عضو کادر فنی تیم خود، را تشویق کردند. همچنین حبیب فرعباسی، دروازه‌بان آبی‌پوشان، با تشویق پرشور هواداران روبه‌رو شد.

امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، نیز از جمله افرادی بود که هواداران استقلال او را در ورزشگاه تشویق کردند.

هواداران استقلال همچنین با سر دادن شعارهایی علیه پرسپولیس و محمدرضا اخباری دروازه‌بان گل گهر، به تشویق تیم محبوب خود پرداختند.

کیفیت چمن ورزشگاه شهدای شهرقدس نیز در آستانه آغاز این دیدار مطلوب به نظر می‌رسد.

کد مطلب 6983074
بهنام روان پاک

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