به گزارش خبرنگار مهر، نشست مطبوعاتی سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، و سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، برگزار شد.

عراقچی در این نشست با اشاره به اهمیت روابط تهران و مسکو اظهار کرد: امروز دیداری مهم و ثمربخش داشتیم. روابط ایران و روسیه راهبردی است و دو کشور از شراکتی راهبردی برخوردارند.

وی ادامه داد: در دیدار امروز، درباره مهم‌ترین تحولات بین‌المللی و منطقه‌ای و همچنین روابط دوجانبه ایران و روسیه، گفت‌وگوهای مفصلی انجام دادیم.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به بررسی راهکارهای توسعه همکاری‌های دوجانبه تصریح کرد: راهکارهای عملی برای گسترش روابط تجاری، سیاسی و فرهنگی دو کشور را مورد بررسی قرار دادیم. مانع جدی‌ای بر سر راه توسعه روابط ایران و روسیه وجود ندارد.

عراقچی با تأکید بر تداوم رایزنی‌ها و تعاملات میان دو کشور افزود: سفرها و دیدارهایی که میان سران ایران و روسیه انجام می‌شود، در کنار تماس‌ها و مراودات مستمر، نشان‌دهنده تداوم همکاری‌های دو کشور در سطوح مختلف است.

وی با اشاره به همکاری‌های منطقه‌ای تهران و مسکو گفت: در مسائل منطقه‌ای همکاری نزدیکی داریم و امروز نیز درباره موضوعات مرتبط با خلیج فارس، غرب آسیا و اوکراین تبادل نظر کردیم.

رئیس دستگاه دیپلماسی ایران با بیان اینکه مسائل منطقه‌ای راه‌حل نظامی ندارند، اظهار کرد: دیدگاه مشترک ما این است که مسائل منطقه باید از طریق راهکارهای دیپلماتیک پیگیری و حل‌وفصل شوند.

عراقچی در ادامه، جنگی را که به گفته وی از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی تحمیل شده است، در کنار محاصره اقتصادی، از عوامل اصلی ناامنی در منطقه دانست و افزود: نسبت به تحولات امنیتی در دریای خزر، از جمله حمله به کشتی‌های ایرانی و روسی و زیرساخت‌های بندری در این دریا، نگرانی جدی داریم.

وی همچنین بر تداوم همکاری‌های ایران و روسیه در مجامع و سازوکارهای بین‌المللی تأکید کرد و گفت: رایزنی‌های مستمر و همکاری‌های خود را در موضوعات بین‌المللی ادامه خواهیم داد. همکاری در چارچوب گروه بریکس، سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز از جمله زمینه‌های تداوم تعاملات دو کشور خواهد بود.

وزیر امور خارجه کشورمان با تأکید بر اهمیت همکاری‌های تهران و مسکو خاطرنشان کرد: همکاری ایران و روسیه نقش مهمی در ایجاد ثبات در منطقه خواهد داشت.

عراقچی همچنین با اشاره به برنامه‌های پیش‌روی وزیر امور خارجه روسیه گفت: آقای لاوروف تا ساعاتی دیگر با رئیس‌جمهور نیز دیدار خواهد کرد و رایزنی‌هایی در سطح عالی انجام خواهد شد.

لاوروف: پزشکیان به روسیه سفر می‌کند

سرگئی لاوروف در این نشست گفت: سران دوکشور گفتگوهای منظم دارند و در ارتباط منظم هستند. روسای جمهور دو کشور در روزهای اخیر دو بار یکدیگر دیدار کردند.

وی گفت: رییس جمهور ایران به روسیه برای شرکت در همایش کشورهای صادرکننده گاز سفر می کند.

وی افزایش روز افزون حجم تجارت بین دو کشور را مورد اشاره قرار داد و افزود: سال گذشته رشد ۲۸ درصدی در تجارت داشتبم و در ۸ ماهه گذشته، رشد ۱۰ درصدی داشتیم.

وی‌گفت: ما بر آن هستیم که همکاری ایران و روسیه ادامه یابد. ما پایه های عالی برای حرکت رو به جلو داریم. موافقتنامه جامع راهبردی یک سند مهم است. ما به مردم کشور دوست، ایران کمک بشردوستانه در جنگ ارسال کردیم و محصولات غذایی را همچنان ارسال می‌کنیم.

وزیر خارجه روسیه اظهار داشت: پنج روز پیش دومین نشست کمیته مشترک ایران و کمیسیون اقتصادی اوراسیا برگزار شد. روسیه در حوزه تجارت و سرمایه گذاری اماده است. ما درباره پروژه نفت و گاز و همچنین راه آهن رشت -آستارا همکاری می‌کنیم.

تحریم های یکجانبه غیرقانونی و ناقض حقوق بین الملل است

وی در ادامه با بیان اینکه روی مسایل منطقه‌ای بین المللی رایزنی کردیم، گفت: ما به دنبال نظم چندجانبه در جهان و عدم توسل به زور هستیم. تحریم های یکجانبه غیرقانونی و ناقض حقوق بین الملل است.

لاوروف گفت: ما همکاری خود را در مجامع جهانی از جمله بریکس و شانگهای و سازمان ملل تقویت خواهیم کرد.

وی با محکومیت حملات آمریکا به ایران گفت: ما آمادگی کامل داریم که برای رسیدن به یک راه حل کمک کنیم. باید برگردیم به وضعیت قبل از بحران در خلیج فارس و تنگه هرمز و تضمین عدم تکرار تجاوز. ما تلاش میانجی گران را ارج می‌نهیم.

سازوکار3+3 برای قفقاز و امنیت منطقه

وزیر خارجه روسیه در ادامه اظهار داشت: همکارم به مسائل دریای خزر اشاره کردند. ما می‌توانیم از سازوکار3+3 برای قفقاز و امنیت منطقه استفاده کنیم.

وی همچنین گفت: ما نیز ابتکارات درباره پیشبرد اصول همکاری ها در اوراسیای بزرگ را ارج می‌نهیم. در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل دیدار داشتیم و تاکید کردیم که نمایندگان در مینسک در کنفرانس امنیت اوراسیا شرکت کنند.

وی افزود: ما به دنبال فعال سازی تلاش‌ها درباره مساله فلسطین هستیم. برخی‌ها می‌خواهند این آخرین موضوع در دستورکار جهانی باشد اما ما و ایران بر آن هستیم که در این خصوص کمک شود.

در ادامه نشست عراقچی در وورد سیاست های اروپا، گفت: اروپا باید چشم خودش را به روی واقعیت باز کند. اروپا همچون امریکا از سیاست های غلط رنج می‌برند و باعث و عامل بیشتر رنج ها در دنیا هستند. انان با سیاست غلط باعث جنگ در اوکراین شدند. انان با حمایت از رژیم صهیونیستی مسبب قتل هزاران فلسطینی هستند. انان با سیاست های غلط موجب جنگ ها شدند مخصوصا ایران. تصور کردند ایران ضعیف شده و وادار به تسلیم می‌شود ولی ۹ ماه در باتلاق این جنگ گرفتار شدند.



وی گفت؛ اروپایی ها در این جنگ شریک هستند. دبیرکل ناتو گفت هواپیماها برای بمباران ایران از پایگاه در اروپا برخاستند. اروپایی ها باید چشم خود را باز کنند و بحران هایی که با ان مواجه هستند نتیجه سیاست غلط انان است. اکنون اشتباه بزرگتر انان این است که باتلاق جنگ را به تاریخ نسبت می‌دهند. این برای فریب خودشان و جامعه جهانی است. هیچ جنگ تمدنی نباید دامن زده شود و وجود داشته باشد.



وزیرامور خارجه گفت: هیچ راهی جز راه دیپلماسی برای مسائل وجود ندارد. باید مسیر عقلانیت را در پیش بگیرند.



لاوروف در ادامه نشست درباره امنیت دسته جمعی در خلیج فارس گفت: ما در مورد کشورهای حاشیه خلیج فارس صحبت میکنیم. ما درباره ایده‌ای از سال گذشته صحبت می‌کردیم. هدف اصلی این است اعتماد ایجاد شود تا بر اصول هماهنگ شده درباره تبادل اطلاعات صحبت کنیم. همچنین افزایش پیشبرد برنامه ها. نظریه «مکا» برای امنیت منطقه پیش بینی می‌شود. اهداف این اتحاد پیشبرد صلح و همکاری است. ما می دانیم که کشورهای دیگر برای الحاق به این اتحاد علاقه نشان دادند. اگر ایران هم صلاح می‌داند که می‌تواند کمک کند به انتخاب انان احترام می گذاریم.

عراقچی در پایان نشست گفت: تاکید کرد: جنگ اخیر نشان داد حضور نیروهای خارجی و پایگاه های آمریکایی در خاک برخی کشورهای منطقه، کمکی به آنها نکرده و مخل امنیت آنها نیز شده است. از هر ابتکار منطقه ای که به امنیت درون زا منجر شود و ترتیبات منطقه بدون حضور و دخالت خارجی باشد، استقبال می کنیم و آن را حرکت در مسیر صحیح می دانیم.