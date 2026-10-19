به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پلیس ایتالیا اعلام کرد در جریان ناآرامی‌های روز یکشنبه در شهر میلان، ۲۷۱ نفر بازداشت شدند. این ناآرامی‌ها در دومین روز اعتراضات علیه افزایش هزینه‌های زندگی و ضعف خدمات عمومی رخ داد و به درگیری معترضان با نیروهای پلیس، غارت فروشگاه‌ها و تخریب اموال انجامید.

نیروهای پلیس ضدشورش برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش استفاده کردند. به گزارش رسانه‌های ایتالیایی، چند صد معترض نقاب‌دار سطل‌های زباله را به آتش کشیدند و فروشگاه‌هایی از جمله فروشگاه‌های لوازم ورزشی و یک فروشگاه تلفن همراه را غارت کردند.

پلیس روز دوشنبه اعلام کرد از میان افراد منتقل‌شده به مراکز پلیس، ۳۲ نفر بازداشت شدند که ۲۳ نفر از آن‌ها زیر سن قانونی و ۱۳ نفر اتباع خارجی بودند. همچنین پرونده ۲۸ نفر دیگر به مراجع قضایی ارجاع شد.

روز شنبه نیز درگیری‌های مشابهی در شهرهای شمالی ایتالیا از جمله میلان، بولونیا، برشا، برگامو و تورین رخ داده بود که در جریان آن ۲۸ معترض بازداشت شدند.

این ناآرامی‌ها هم‌زمان با اعتراضات گسترده در فرانسه رخ داده است؛ اعتراضاتی که در واکنش به افزایش هزینه‌های زندگی و افت کیفیت خدمات عمومی شکل گرفت و از خشونت‌آمیزترین ناآرامی‌های سال‌های اخیر این کشور توصیف شده است.

جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا که سال آینده با انتخابات روبه‌روست، خشونت‌ها را محکوم کرد و از برگزاری نشست دولت در روز دوشنبه برای بررسی راه‌های مقابله با این وضعیت خبر داد.