خرید ۳هزار نسخه کتاب نشر ۲۷ بعثت از سوی کانون پرورش فکری کودک و نوجوان

به گزارش خبرنگار مهر، آیین رونمایی از تازه‌های نشر ۲۷ بعثت در سالن همایش‌های خلیج فارس باغ‌موزه دفاع مقدس برگزار شد و در جریان این مراسم، حامد علامتی، مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، از خرید سه‌هزار نسخه از کتاب‌های کودک و نوجوان نشر ۲۷ بعثت برای کانون خبر داد.

این اقدام با هدف تأمین کتاب برای مخاطبان کودک و نوجوان کانون، زمینه‌ای برای عرضه و دسترس‌پذیری بیشتر آثار این انتشارات در مراکز فرهنگی و هنری کانون فراهم می‌کند. خرید این آثار همچنین می‌تواند به معرفی ظرفیت‌های نشر ۲۷ بعثت در حوزه ادبیات کودک و نوجوان و گسترش ارتباط میان ناشران و مجموعه‌های فعال در زمینه ترویج کتاب‌خوانی کمک کند.

نشر ۲۷ بعثت از ناشران فعال در حوزه ادبیات دفاع مقدس است و آثار متنوعی را با محوریت موضوعات مرتبط با این حوزه منتشر می‌کند. این نشر به تازگی فعالیت خود را در تولید آثار کودک و نوجوان آغاز کرده است.