سه مدال طلا و ۵ نقره و برنز برای روز نخست؛ ورزش ایران در رده هفتم

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین روز از پنجمین دوره بازی های پاراآسیایی که به میزبانی شهر ناگویا ژاپن در جریان است، امروز دوشنبه با رقابت ورزشکاران ایران در ۱۲ رشته سپری شد و طی آن ملی پوشان کشورمان موفق به کسب ۳ مدال طلا، ۳ نقره و ۲ برنز شدند.

آیلار جامی، الهام صالحی و سینا ضیغمی‌نژاد ورزشکارانی بودن که در نخستین روز به مدال طلا دست پیدا کردند. شاهین ایزدیار، معصومه تورانی و پرستو حبیبی به مدال نقره رسیدند و محمدطاها حسن‌پور و فرزانه سهرابی نیز به کسب مدال برنز بسنده کرد.

کاروان ایران با نام «جانفدای ایران قوی» و با شعار «به یاد کودکان هیروشیما، غزه، میناب» با ۱۶۶ ورزشکار شامل ۶۲ ورزشکار زن و ۱۰۴ ورزشکار مرد در قالب ۱۵ رشته ورزشی در این رویداد حاضر شده است.

مدال آوران ایران در پنجمین دوره بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا:

طلا:

* آیلار جامی - پاراتکواندو

* الهام صالحی - پرتاب نیزه، کلاس F۵۲/F۵۳/F۵۴

* سینا ضیغمی‌نژاد - پاراشنا کلاس S۱۰

نقره:

* معصومه تورانی - پرتاب نیزه

* پرستو حبیبی - پرتاب کلاب زنان کلاس F۳۲/F۵۱

* شاهین ایزدیار - پاراشنا ۱۰۰ متر آزاد مردان کلاس S۱۰

برنز:

* محمد طاها حسن پور - پاراتکواندوکار

* فرزانه سهرابی‌تبار - پرتاب کلاب زنان کلاس F۳۲/F۵۱

جدول توزیع مدال ها تا پایان روز نخست