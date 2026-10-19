به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا حاجی‌علی‌بیگی بعدازظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: ۲۸ مهرماه به عنوان روز اراک، فرصت ارزشمندی برای بازشناسی جایگاه این شهر در تاریخ معاصر ایران و معرفی شخصیت‌های برجسته‌ای است که در شکل‌گیری هویت علمی، فرهنگی و سیاسی کشور نقش داشته‌اند.

وی افزود: اگرچه اراک با ساختار شهری امروزی خود حدود ۲۲۰ سال قدمت دارد، اما جغرافیای استان مرکزی از پیشینه تاریخی و فرهنگی عمیقی برخوردار است و شخصیت‌هایی همچون امیرکبیر و قائم‌مقام فراهانی از جمله مفاخر برجسته مرتبط با این منطقه به شمار می‌روند.

فرماندار اراک با اشاره به جایگاه علمی و مذهبی این شهر بیان کرد: اراک در پرورش عالمان برجسته و گسترش حوزه‌های علمیه نقش مهمی داشته است و معرفی شخصیت‌هایی همچون آیت‌الله نورالدین عراقی و آیت‌الله‌العظمی اراکی می‌تواند به شناخت بیشتر ظرفیت‌های تاریخی و علمی این خطه کمک کند.

حاجی‌علی‌بیگی ادامه داد: شهرهایی همچون ساوه، تفرش، محلات، آشتیان، شازند، خنداب، کمیجان و خمین نیز از ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی ارزشمندی برخوردارند که باید بیش از گذشته معرفی شوند.

رویداد ایران‌جان فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های استان مرکزی

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری رویداد ملی «ایران‌جان» با محوریت استان مرکزی گفت: این رویداد زمینه مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های اقتصادی، فرهنگی، تاریخی و سرمایه‌گذاری استان فراهم کرده است.

فرماندار اراک افزود: رسانه‌ها در این رویداد، توانمندی‌های استان و مطالبات مردم را در سطح ملی مطرح می‌کنند و موضوعاتی همچون آلودگی هوای اراک نیز از جمله مسائل مهمی است که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

افتتاح مدرسه تخصصی اوتیسم و توسعه حمل‌ونقل برقی

حاجی‌علی‌بیگی با اشاره به برنامه‌های عمرانی هفته فرهنگی اراک اظهار کرد: افتتاح مدرسه تخصصی اوتیسم که با مشارکت خیر نیک‌اندیش احداث شده و آغاز عملیات اجرایی پارک تخصصی اوتیسم، از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای روز اراک است.

وی افزود: بهره‌برداری از ناوگان جدید اتوبوس‌های برقی و راه‌اندازی ایستگاه شارژ چهار مگاواتی نیز در دستور کار قرار دارد که گامی در راستای توسعه حمل‌ونقل پاک، کاهش مصرف سوخت و کمک به بهبود کیفیت هوای شهر محسوب می‌شود.

فرماندار اراک همچنین از افتتاح نیروگاه خورشیدی ۶ مگاواتی در محدوده غربی این شهر خبر داد و گفت: با اجرای طرح‌های جدید، ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی استان مرکزی از هزار و ۵۰ مگاوات عبور خواهد کرد.

اجرای نمایش فاخر قائم‌مقام با حضور هنرمندان برجسته کشور

حاجی‌علی‌بیگی با اشاره به برنامه‌های فرهنگی و هنری هفته اراک گفت: نمایش «قائم‌مقام» با حمایت بنیاد مفاخر و پیگیری استاندار مرکزی، با حضور جمعی از هنرمندان برجسته تئاتر کشور در مدرسه تاریخی صمصامی بیات اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: این نمایش در سه شب و با بهره‌گیری از عناصر هنری همچون نور، صدا و موسیقی روی صحنه می‌رود و فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی اراک فراهم می‌کند.

فرماندار اراک از برگزاری برنامه‌های موسیقایی و هنری با حضور هنرمندان ملی و استانی نیز خبر داد و افزود: اجرای زنده حجت اشرف‌زاده در همایش روز اراک و برگزاری برنامه‌های فرهنگی در سطح شهر از دیگر بخش‌های این رویداد است.

حاجی‌علی‌بیگی با دعوت از مردم و اصحاب رسانه برای مشارکت در برنامه‌های هفته فرهنگی اراک تأکید کرد: معرفی مفاخر، تقویت هویت شهری و شناساندن ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی اراک نیازمند همراهی دستگاه‌های اجرایی، هنرمندان، رسانه‌ها و شهروندان است.