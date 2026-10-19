به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، میخائیل میشوستین، نخست‌ وزیر روسیه امروز دوشنبه در دیدار با محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور ایران گفت: روسیه گسترش همکاری تجاری و اقتصادی با ایران را در اولویت قرار می‌دهد.

نخست‌ وزیر روسیه در این باره اضافه کرد: روسیه پس از آنکه ایران مورد تجاوز نظامی قرار گرفت، کمک‌ های بشردوستانه گسترده‌ای به تهران ارائه کرد. کریدور شمال-جنوب به طور جدی در حال توسعه است؛ این کریدور تشکیل زنجیره‌ های جدید تولید و لجستیک در اوراسیا را تسهیل خواهد کرد. حجم مبادلات تجاری دوجانبه، علی‌رغم چالش‌های ژئوپلیتیک و تحریم‌ های غیرقانونی اعمال‌شده علیه هر دو کشور، رو به رشد است.

اوایل روز دوشنبه، میخائیل میشوستین، برای شرکت در نشست شورای رؤسای دولت‌ های کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای (SCO) وارد تاجیکستان شد.