  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۳۱

جزمی: داوری بخش عکس جشنواره روستا و عشایر خراسان شمالی آغاز شد

جزمی: داوری بخش عکس جشنواره روستا و عشایر خراسان شمالی آغاز شد

بجنورد- دبیر بخش عکس سومین جشنواره فیلم کوتاه و عکس روستا و عشایر (هزار و یک روایت) از آغاز داوری آثار این بخش با حضور محمود کلاری، حسن غفاری و سیف‌الله صمدیان خبر داد.

مسعود جزمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: داوری آثار دریافتی سومین جشنواره فیلم کوتاه و عکس روستا و عشایر (هزار و یک روایت) در بخش عکس با حضور هیئت داوران آغاز شد.

وی افزود: آثار دریافتی در بخش عکس این جشنواره، شامگاه یکشنبه ۲۶ مهرماه در سالن اجتماعات ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور بررسی و داوری می‌شود.

دبیر بخش عکس جشنواره تصریح کرد: هیئت داوران بخش عکس این جشنواره را اساتید برجسته و صاحب‌نام این رشته هنری چون «محمود کلاری»، «حسن غفاری» و «سیف‌الله صمدیان» تشکیل می‌دهند.

جزمی بیتن کرد: در جریان برگزاری داوری بخش عکس جشنواره، «نرگس نیازی» رئیس دبیرخانه شورای فرهنگ و هنر روستا و عشایر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، «سعید محمدی» مدیر هنری ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد کشور و همچنین «سعید پوراسماعیلی» از داوران بخش فیلم این جشنواره نیز حضور داشتند.

وی در پایان گفت: دبیرخانه شورای فرهنگ و هنر روستا و عشایر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور تفویض شده و فعالیت‌ها و وظایف این عرصه زیر نظر این ستاد صورت می‌پذیرد. آیین اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان سومین جشنواره فیلم کوتاه و عکس روستا و عشایر کشور (هزار و یک روایت) نیز در واپسین روزهای مهرماه در خراسان شمالی برگزار می‌شود.

کد مطلب 6983101

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها