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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۳۴

ملکی: هروئین بلعیده‌شده از معده مسافر در آشخانه کشف شد

ملکی: هروئین بلعیده‌شده از معده مسافر در آشخانه کشف شد

بجنورد- رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان شمالی از کشف بسته‌های هروئین بلعیده‌شده از معده یک مسافر در ورودی شهر آشخانه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ احمد ملک اظهار کرد: در پی دریافت خبری مبنی بر انتقال مواد مخدر به روش بلع، موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت و پس از هماهنگی قضائی، دو تیم عملیاتی به محور بجنورد ـ آشخانه اعزام و در ورودی شهر آشخانه با برقراری ایست‌وبازرسی موقت، فرد موردنظر را که به‌عنوان مسافر در یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ حضور داشت، شناسایی و به مقر پلیس منتقل کردند.

وی با اشاره به اینکه مأموران ۷۲ بسته هروئین را از بدن متهم خارج کردند، افزود: پس از آن پرونده قضائی تشکیل و متهم به مرجع قضائی معرفی شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان شمالی بیان کرد: این عملیات به‌صورت مشترک با مشارکت پلیس مبارزه با مواد مخدر استان سمنان و فرماندهی انتظامی شهرستان سملقان انجام شد.

کد مطلب 6983105

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