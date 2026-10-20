  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۶

همتی: دولت برای حمایت از بازماندگان شهدای مدرسه شجره طیبه اقدام کند

همتی: دولت برای حمایت از بازماندگان شهدای مدرسه شجره طیبه اقدام کند

میناب-نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در صورت وجود خلأ قانونی برای حمایت از بازماندگان شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، دولت باید لایحه دو فوریتی به مجلس ارائه دهد.

فریدون همتی نایب رئیس دوم کمیسیون برنامه و بودجه در بازدید از محل مدرسه شجره طیبه میناب و گلزار دانش‌آموزان شهید این مدرسه، با ادای احترام به شهدای این حادثه، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حضور در محل و شنیدن روایت خانواده‌ها و دانش‌آموزانی که از این حادثه جان سالم به در برده‌اند، انسان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و ابعاد این جنایت را بیش از پیش آشکار می‌کند.

وی با اشاره به درخواست برخی خانواده‌ها برای تعیین تکلیف وضعیت حمایتی فرزندان بازمانده افزود: شماری از خانواده‌ها اعلام کرده‌اند که به‌دلیل شهادت پدر یا مادر، فرزندانشان برای برخورداری از حمایت‌های قانونی با مشکل روبه‌رو هستند و دستگاه متولی، بنیاد شهید، از وجود خلأ قانونی سخن گفته است.

همتی تأکید کرد: از نظر مجلس، نباید مانعی برای تعیین تکلیف وضعیت فرزندان و بازماندگان شهدای مدرسه شجره طیبه وجود داشته باشد.

وی بیان داشت: اگر در این زمینه خلأ قانونی هست، بنیاد شهید یا دولت باید هرچه سریع‌تر لایحه دوفوریتی به مجلس ارائه کند تا موضوع در اولویت رسیدگی قرار گیرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه خانواده‌های شهدا نباید نگرانی‌ای درباره حمایت‌های قانونی، معنوی و پشتیبانی داشته باشند، اظهار کرد: مجلس و نمایندگان برای تصویب هر قانونی که بتواند گرهی از مشکلات این خانواده‌ها باز کند، آمادگی دارند. همه دستگاه‌ها و مسئولان نیز وظیفه دارند در برابر خانواده‌های شهدا، به‌ویژه شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، مسئولانه عمل کنند.

کد مطلب 6983115

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها