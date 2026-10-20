همتی: دولت برای حمایت از بازماندگان شهدای مدرسه شجره طیبه اقدام کند

فریدون همتی نایب رئیس دوم کمیسیون برنامه و بودجه در بازدید از محل مدرسه شجره طیبه میناب و گلزار دانش‌آموزان شهید این مدرسه، با ادای احترام به شهدای این حادثه، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حضور در محل و شنیدن روایت خانواده‌ها و دانش‌آموزانی که از این حادثه جان سالم به در برده‌اند، انسان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و ابعاد این جنایت را بیش از پیش آشکار می‌کند.



وی با اشاره به درخواست برخی خانواده‌ها برای تعیین تکلیف وضعیت حمایتی فرزندان بازمانده افزود: شماری از خانواده‌ها اعلام کرده‌اند که به‌دلیل شهادت پدر یا مادر، فرزندانشان برای برخورداری از حمایت‌های قانونی با مشکل روبه‌رو هستند و دستگاه متولی، بنیاد شهید، از وجود خلأ قانونی سخن گفته است.



همتی تأکید کرد: از نظر مجلس، نباید مانعی برای تعیین تکلیف وضعیت فرزندان و بازماندگان شهدای مدرسه شجره طیبه وجود داشته باشد.

وی بیان داشت: اگر در این زمینه خلأ قانونی هست، بنیاد شهید یا دولت باید هرچه سریع‌تر لایحه دوفوریتی به مجلس ارائه کند تا موضوع در اولویت رسیدگی قرار گیرد.



عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه خانواده‌های شهدا نباید نگرانی‌ای درباره حمایت‌های قانونی، معنوی و پشتیبانی داشته باشند، اظهار کرد: مجلس و نمایندگان برای تصویب هر قانونی که بتواند گرهی از مشکلات این خانواده‌ها باز کند، آمادگی دارند. همه دستگاه‌ها و مسئولان نیز وظیفه دارند در برابر خانواده‌های شهدا، به‌ویژه شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، مسئولانه عمل کنند.