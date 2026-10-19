تداوم نهضت آسفالت در معابر شهر ایلام 

علی نورایی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند اجرای نهضت آسفالت اظهار کرد: این طرح از حدود دو ماه پیش آغاز شده و تاکنون ۱۴۸ هزار متر مربع از معابر شهری با اعتبارات داخلی شهرداری آسفالت شده است.

وی با اشاره به تسریع روند اجرای این پروژه افزود: اکیپ‌های اجرایی از سه روز گذشته به دو تیم افزایش یافته‌اند و پیمانکار جدیدی نیز برای اجرای ۱۲۰ هزار متر مربع آسفالت با اعتباری بالغ بر ۴۱ میلیارد تومان از منابع داخلی و ۴۰ میلیارد تومان از محل قیر یارانه‌ای به کار گرفته شده است.

این مسئول تصریح کرد: حدود ۱۰۰ هزار متر مربع دیگر از معابر سطح شهر در دستور کار قرار دارد تا روند بهسازی و نوسازی معابر شهری تسریع یابد و خدمات مطلوب‌تری به شهروندان ارائه شود.

سرپرست شهرداری ایلام در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: با حضور فرماندار و سرپرست شهرداری، از راننده‌ای که چند روز گذشته با فداکاری و مهارت توانست غلتکی با ترمز خالی را در سطح شهر متوقف کند، تقدیر به عمل آمد و این اقدام شجاعانه مانع از بروز حادثه‌ای بزرگ شد.

وی در پایان تاکید کرد: این حرکت مسئولیت‌پذیرانه مورد تحسین مسئولان و شهروندان قرار گرفت و بار دیگر اهمیت حفظ ایمنی شهری را به نمایش گذاشت.