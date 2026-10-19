افزایش سن باروری زنان ایلامی فراتر از میانگین کشوری

علی نیکو نهاد در گفتگو با خبرنگار مهر با استناد به آمارهای موجود اظهار کرد: بیشترین میزان باروری در ایران مربوط به زنان ۳۰ تا ۳۴ ساله است، در حالی که این گروه سنی در سطح کشور ۲۵ تا ۲۹ سال را شامل می‌شود؛ چنین تفاوتی نشان‌دهنده انتقال فرزندآوری در ایلام به سنین بالاتر محسوب می‌گردد.

این مسئول با اشاره به وضعیت شهرهای پرجمعیت استان افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد شاخص باروری در شهرهای ایلام، آبدانان، مهران و دهلران در یک دهه گذشته کاهشی بوده است؛ هرچند در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ در برخی مناطق افزایش نسبی دیده می‌شود.

نیکونهاد تصریح کرد: افزایش سن ازدواج و کاهش شمار ازدواج‌ها می‌تواند بر روند تحولات جمعیتی استان اثر بگذارد؛ بنابراین برنامه‌ریزی برای تسهیل ازدواج و فرزندآوری امری ضروری به نظر می‌رسد.

وی در پایان با اشاره به برنامه‌های رسانه‌ای در این حوزه گفت: گفتگوی ویژه خبری امروز با محوریت پیگیری تسهیلات ازدواج و فرزندآوری ساعت ۲۲:۳۰ دقیقه از شبکه ایلام پخش می‌شود؛ مخاطبان می‌توانند مطالبات خود را به شماره همراه ۰۹۳۶۲۶۱۴۶۰۶ پیامک نمایند.