به گزارش خبرنگار مهر، سردار صادق حسینی عصر دوشنبه در جلسه هماهنگی اردوی های راهیان نور با اشاره به آغاز اردوهای راهیان نور دانش‌آموزی اظهار کرد: مراسم افتتاحیه راهیان نور استان ایلام امسال در یادمان شهدای شرهانی برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به زمان دقیق این مراسم افزود: در ۱۱ آبان‌ماه مراسم افتتاحیه راهیان نور دانش‌آموزی در یادمان شهدای شرهانی با حضور اقشار مختلف در سطح استان برگزار می‌شود.

این مسئول تصریح کرد: در این مراسم، دانش‌آموزان استان ایلام و همچنین دانش‌آموزان سایر استان‌های کشور حضور پیدا خواهند کرد تا با فرهنگ ایثار و شهادت بیش از پیش آشنا شوند.

فرمانده سپاه امیرالمؤمنین ایلام در پایان خاطرنشان کرد: اردوهای راهیان نور فرصت ارزشمندی برای انتقال مفاهیم دفاع مقدس به نسل جوان محسوب می‌شود و تلاش می‌کنیم با برگزاری باشکوه این مراسم، میزبان شایسته‌ای برای زائران سرزمین‌های نور باشیم.