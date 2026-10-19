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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۰۶

افتتاحیه راهیان نور دانش‌آموزی ایلام در یادمان شهدای شرهانی

افتتاحیه راهیان نور دانش‌آموزی ایلام در یادمان شهدای شرهانی

ایلام - فرمانده سپاه امیرالمؤمنین ایلام از برگزاری مراسم افتتاحیه راهیان نور دانش‌آموزی در یادمان شهدای شرهانی در ۱۱ آبان‌ماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار صادق حسینی عصر دوشنبه در جلسه هماهنگی اردوی های راهیان نور با اشاره به آغاز اردوهای راهیان نور دانش‌آموزی اظهار کرد: مراسم افتتاحیه راهیان نور استان ایلام امسال در یادمان شهدای شرهانی برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به زمان دقیق این مراسم افزود: در ۱۱ آبان‌ماه مراسم افتتاحیه راهیان نور دانش‌آموزی در یادمان شهدای شرهانی با حضور اقشار مختلف در سطح استان برگزار می‌شود.

این مسئول تصریح کرد: در این مراسم، دانش‌آموزان استان ایلام و همچنین دانش‌آموزان سایر استان‌های کشور حضور پیدا خواهند کرد تا با فرهنگ ایثار و شهادت بیش از پیش آشنا شوند.

فرمانده سپاه امیرالمؤمنین ایلام در پایان خاطرنشان کرد: اردوهای راهیان نور فرصت ارزشمندی برای انتقال مفاهیم دفاع مقدس به نسل جوان محسوب می‌شود و تلاش می‌کنیم با برگزاری باشکوه این مراسم، میزبان شایسته‌ای برای زائران سرزمین‌های نور باشیم.

کد مطلب 6983124

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