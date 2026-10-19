کمبود زمین چمن و بلاتکلیفی ۳۰ ساله پروژه ورزشی در روداب نرماشیر

به گزارش خبرنگار مهر، آیین گرامیداشت هفته تربیت‌بدنی و ورزش، بعد ازظهر دوشنبه با حضور جمعی از مسئولان، پیشکسوتان، مربیان و ورزشکاران منطقه در سالن اجتماعات فرمانداری نرماشیر برگزار شد و حاضران در این نشست، مسائل و مشکلات زیرساختی حوزه ورزش در شهرستان نرماشیر و بخش روداب را مورد بررسی قرار دادند.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان نرماشیر، در این آیین ضمن تبریک هفته تربیت‌بدنی و ورزش به جامعه ورزش، قهرمانان و تلاشگران این عرصه گفت: هفته تربیت‌بدنی و ورزش فرصت مغتنمی برای ترویج فرهنگ ورزش همگانی، شناسایی استعدادهای ورزشی و حمایت از قهرمانان است.

عبدالحامد دریجانی، با تأکید بر اینکه ورزش نماد نشاط، سلامتی و همبستگی اجتماعی است، افزود: توسعه زیرساخت‌های ورزشی، حمایت از جوانان و گسترش مشارکت مردمی در فعالیت‌های ورزشی، از اولویت‌های اصلی اداره ورزش و جوانان شهرستان به شمار می‌رود.

رئیس اداره ورزش و جوانان نرماشیر ابراز امیدواری کرد با همدلی و همکاری مسئولان، هیئت‌های ورزشی و خانواده بزرگ ورزش، زمینه شکوفایی هرچه بیشتر استعدادهای ورزشی در این شهرستان فراهم شود.

کمبود زیرساخت‌های ورزشی و مطالبات جامعه ورزش روداب

در ادامه این نشست، مسئول نمایندگی ورزش و جوانان روداب، با اشاره به مطالبات و کمبودهای زیرساختی این بخش، گفت: با وجود وسعت قابل‌توجه روداب و ظرفیت بالای جوانان این منطقه که موفق به کسب مدال‌های جهانی و آسیایی شده‌اند، این بخش همچنان از داشتن زمین چمن محروم است.

جواد نظام‌آبادی، با اشاره به بلاتکلیفی پروژه سالن ورزشی روداب افزود: بیش از سه دهه از زمان کلنگ‌زنی این پروژه می‌گذرد، اما هنوز تکمیل نشده و بخش‌هایی از جمله رختکن و سیستم سرمایشی آن باقی مانده است.

وی همچنین خواستار اختصاص زمینی برای احداث سالن پرورش‌اندام در این بخش شد و بر ضرورت توجه بیشتر به نیازهای ورزشی جوانان روداب تأکید کرد.

ورزش؛ ابزاری برای تقویت نشاط و مقابله با فشارهای روانی

فرماندار شهرستان نرماشیر، نیز در این نشست با قدردانی از تلاش‌های فعالان و برنامه‌ریزان حوزه ورزش اظهار کرد: امروزه نمی‌توان ورزش را صرفاً یک فعالیت جسمانی ساده دانست، بلکه ورزش یکی از ابزارهای مهم اجتماعی برای تقویت نشاط، شادابی و همبستگی عمومی در دنیای صنعتی امروز است.

محمد مطهری‌نیا، با اشاره به شرایط حساس کنونی و ضرورت حفظ نشاط اجتماعی افزود: مردم در مواجهه با فشارهای فکری و روانی به آرامش و فضایی برای بازیابی روحیه خود نیاز دارند و فعالان حوزه ورزش می‌توانند با فراهم کردن زمینه مشارکت جوانان در فعالیت‌های ورزشی و اجتماعی، نقش مهمی در کاهش افکار منفی و تقویت روحیه آنان ایفا کنند.

فرماندار نرماشیر با تأکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری پایدار برای آینده‌سازان کشور تصریح کرد: پیشرفت این سرزمین بدون اتحاد، همدلی و مشارکت همگانی امکان‌پذیر نیست.

مطهری‌نیا ادامه داد: همه ما سرنشینان یک کشتی هستیم و باید با حفظ وحدت و انسجام ملی، مشکلات را در کنار یکدیگر برطرف کنیم تا آینده‌ای روشن برای جوانان و نسل‌های آینده این مرزوبوم رقم بخورد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با پیگیری‌های انجام‌شده، طرح‌های نیمه‌تمام ورزشی منطقه، از جمله سالن‌ها و استخر ورزشی، در آینده نزدیک به بهره‌برداری برسند.