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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۰۹

اجرای ۱۳۵ کیلومتر راه کشاورزی در ایلام از ابتدای سال جاری تاکنون

اجرای ۱۳۵ کیلومتر راه کشاورزی در ایلام از ابتدای سال جاری تاکنون

ایلام - مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ایلام از اجرای ۱۳۵ کیلومتر راه کشاورزی در سطح استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

حیدر دشتی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ارتقای کیفیت سطح جاده‌های استان اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۳۵ کیلومتر راه کشاورزی در سطح مناطق مختلف استان اجرا شده است.

وی با اشاره به اهداف اجرای این طرح افزود: توسعه راه‌های کشاورزی و روستایی با هدف تسهیل در تردد کشاورزان و جابه‌جایی محصولات تولیدی به بازارهای مصرف در دستور کار قرار دارد.

این مسئول تصریح کرد: بهبود وضعیت جاده‌های ارتباطی نقش مستقیمی در کاهش هزینه‌های حمل و نقل و رونق اقتصادی مناطق روستایی و کشاورزی استان ایفا می‌کند.

مدیرکل راهداری ایلام در پایان تاکید کرد: روند بهسازی و اجرای راه‌های کشاورزی در سایر شهرستان‌های استان نیز با جدیت ادامه دارد و امیدواریم با تخصیص اعتبارات لازم، شاهد ارتقای هرچه بیشتر سطح راه‌های مواصلاتی استان باشیم.

کد مطلب 6983126

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