اجرای ۱۳۵ کیلومتر راه کشاورزی در ایلام از ابتدای سال جاری تاکنون

حیدر دشتی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ارتقای کیفیت سطح جاده‌های استان اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۳۵ کیلومتر راه کشاورزی در سطح مناطق مختلف استان اجرا شده است.

وی با اشاره به اهداف اجرای این طرح افزود: توسعه راه‌های کشاورزی و روستایی با هدف تسهیل در تردد کشاورزان و جابه‌جایی محصولات تولیدی به بازارهای مصرف در دستور کار قرار دارد.

این مسئول تصریح کرد: بهبود وضعیت جاده‌های ارتباطی نقش مستقیمی در کاهش هزینه‌های حمل و نقل و رونق اقتصادی مناطق روستایی و کشاورزی استان ایفا می‌کند.

مدیرکل راهداری ایلام در پایان تاکید کرد: روند بهسازی و اجرای راه‌های کشاورزی در سایر شهرستان‌های استان نیز با جدیت ادامه دارد و امیدواریم با تخصیص اعتبارات لازم، شاهد ارتقای هرچه بیشتر سطح راه‌های مواصلاتی استان باشیم.