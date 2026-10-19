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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۲۴

۸۰درصد مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اجرایی شده است

۸۰درصد مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اجرایی شده است

اردبیل- مشکلات ۱۲ طرح و واحد تولیدی اردبیل در نشست ستاد تسهیل با حضور مسئولان، مدیران بانکی و تولیدکنندگان بررسی و راهکارهای لازم اتخاذ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز خلیلی اظهار کرد: در راستای پیگیری و حل مشکلات واحدهای تولیدی و خدماتی، در نیمه اول سال جاری ۴۰ نشست ستاد تسهیل با ۴۰۰ مصوبه برگزار شده است.

وی افزود: براساس بررسی‌های دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، بیش از ۸۰درصد این مصوبات اجرایی شده و پیگیری و حل ۲۰درصد باقیمانده نیز انجام می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: مشکلات بانکی از جمله استمهال بدهی، مسائل بیمه‌ای، صدور مجوزها و تغییر کاربری و سایر موارد از جمله موضوعاتی است که در ستاد تسهیل مطرح و مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

کد مطلب 6983127

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