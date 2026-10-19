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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۲۳

گردهمایی بازخوانی تاریخ ایران در جوار سنگ‌نگاره والرین در کازرون

گردهمایی بازخوانی تاریخ ایران در جوار سنگ‌نگاره والرین در کازرون

کازرون- مسئول بسیج دانشجویی کازرون از برگزاری گردهمایی بازخوانی تاریخ ایران در تنگ چوگان با هدف پاسداشت هویت ملی و بازخوانی پیروزی ایرانیان بر امپراتوری روم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،هادی عارف عصر دوشنبه در نشست بسیج دانشجویی شهرستان کازرون از برگزاری گردهمایی بازخوانی تاریخ ایران در جوار سنگ‌نگاره والرین در تنگ چوگان خبر داد و گفت: این برنامه با هدف پاسداشت هویت ملی و بازخوانی رویدادهای تاریخی پیروزی ایرانیان بر امپراتوری روم برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت صیانت از هویت تاریخی ایران اظهار کرد: این گردهمایی با همکاری دانشگاه فرهنگیان کازرون و در جوار سنگ‌نگاره‌های تاریخی تنگ چوگان برگزار خواهد شد.

عارف با بیان اینکه تنگ چوگان از یادگارهای مهم تاریخ ایران به شمار می‌رود، افزود: این منطقه روایتگر دلاوری و سرافرازی ایرانیان است و انتقال این میراث تاریخی به نسل جوان، مسئولیتی فرهنگی و ملی محسوب می‌شود.

مسئول بسیج دانشجویی شهرستان کازرون ادامه داد: حضور در کنار این آثار تاریخی فرصتی برای آشنایی نسل امروز با ریشه‌های تمدنی ایران و تقویت هویت ملی است.

عارف با اشاره به اهداف برگزاری این گردهمایی گفت: این برنامه در واکنش به اظهارات مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، و با هدف معرفی پیشینه تاریخی ایران و یادآوری پیروزی ایرانیان بر امپراتوران روم، از جمله والرین، گردیانوس و فیلیپ، برگزار می‌شود.

کد مطلب 6983130

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