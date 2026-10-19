به گزارش خبرگزاری مهر،هادی عارف عصر دوشنبه در نشست بسیج دانشجویی شهرستان کازرون از برگزاری گردهمایی بازخوانی تاریخ ایران در جوار سنگ‌نگاره والرین در تنگ چوگان خبر داد و گفت: این برنامه با هدف پاسداشت هویت ملی و بازخوانی رویدادهای تاریخی پیروزی ایرانیان بر امپراتوری روم برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت صیانت از هویت تاریخی ایران اظهار کرد: این گردهمایی با همکاری دانشگاه فرهنگیان کازرون و در جوار سنگ‌نگاره‌های تاریخی تنگ چوگان برگزار خواهد شد.

عارف با بیان اینکه تنگ چوگان از یادگارهای مهم تاریخ ایران به شمار می‌رود، افزود: این منطقه روایتگر دلاوری و سرافرازی ایرانیان است و انتقال این میراث تاریخی به نسل جوان، مسئولیتی فرهنگی و ملی محسوب می‌شود.

مسئول بسیج دانشجویی شهرستان کازرون ادامه داد: حضور در کنار این آثار تاریخی فرصتی برای آشنایی نسل امروز با ریشه‌های تمدنی ایران و تقویت هویت ملی است.

عارف با اشاره به اهداف برگزاری این گردهمایی گفت: این برنامه در واکنش به اظهارات مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، و با هدف معرفی پیشینه تاریخی ایران و یادآوری پیروزی ایرانیان بر امپراتوران روم، از جمله والرین، گردیانوس و فیلیپ، برگزار می‌شود.